Bub (8) starb unter Teleskoplader

Furchtbare Familientragödie Sonntagvormittag auf einem Bauernhof im Mühlviertel: Ein 8-Jähriger, der auf Papas Schoß beim Arbeiten im Teleskoplader mitgefahren war, starb.

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OÖ. Der schreckliche (Arbeits-)Unfall in Haibach im Mühlkreis ereignete sich Sonntag kurz nach 9 Uhr: Ersten Informationen zufolge soll der kleine Sohn eines Landwirtes mit seinem Vater mitgefahren sein, als dieser mit einem Teleskoplader einen Baumstamm aus dem Weg räumen wollte. Das Kind saß am Schoß, als das tonnenschwere Fahrzeug umkippte.

Wie die Polizei bestätigt, wurde der 8-Jährige dabei aus der Fahrerkabine bzw. dem Fahrersitz des Teleskopladers geschleudert und dann von der Maschine erdrückt. Neben Feuerwehr, Polizei und Rettung ist auch das Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes mit mehreren Personen vor Ort. Der Bub starb noch vor Ort, sein Vater wurde leicht verletzt.