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"Gewaltexzess": ORF-Mitarbeiter sorgt für Eklat bei Babler-Auftritt

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Mehrere Reporter mit Kameras und Mikrofonen umringen eine Person im Anzug auf einer Straße.
© oe24.TV
Im Rahmen des SPÖ-Krisengipfels kam es vor dem Hotel Steigenberger zu einem Eklat unter Medienkollegen.
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Der Medienrummel rund um die Krisensitzung der SPÖ in Wien war enorm. Alle Medienhäuser des Landes waren vertreten. Als Noch-SPÖ-Chef Andreas Babler vor dem Hotel Steigenberger erschien, bemühten sich alle Anwesenden um ein Statement des Vizekanzlers.

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Während Babler trotz des Ernsts der Lage mit einem Lächeln die Medienvertretern passierte, kam es zu einem Eklat unter zwei konkurrierenden Medien.

Der vor Ort eingesetzte Kollege des ORF kam einen Hauch zu spät und versuchte, sich nach vorne zu drängen. Doch zwischen einem Kameramann und seiner Kollegin von ServusTV war nicht mehr viel Platz. Da nahm der Betroffene voll des Eifers seinen Ellbogen zur Hilfe.

Ellbogen im Einsatz

Erst wollte er sich nur an der Servus-Lady vorbeischieben, doch als das nicht funktionierte, war klar zu sehen, dass er mit mehr Kraft nachschob. Am Ende wurden beide TV-Reporter zur Seite gedrängt, eine Babler-Wortspende gab es für keinen von beiden, dafür tobt ein Shitstorm auf X (ehemals Twitter). Möglich ist aber auch, dass der ORF-Reporter leicht ins Stolpern kam und deswegen seine Kollegin zur Seite räumte.

Video zum Thema

ORF Reporter stößt ServusTV Reporterin

© oe24

Ein User schreibt etwas übertrieben von einem "Gewaltexzess seitens eines ORF-Reporters", ein anderer hält nur fest, dass dieses Verhalten nicht gerade "Gentleman-like" sei.

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