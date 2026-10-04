Mahlzeit!
SPÖ-Gipfel: Grammelknödel und vegane Muscheln
Krisengipfel in der SPÖ. Im noblen Hotel Steigenberger beraten die SPÖ-Granden über die Zukunft der Partei und wer auf Andreas Babler an der Spitze folgen soll.
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Auch für Verpflegung ist gesorgt. Dem Vernehmen nach soll es Grammelknödel und vegane Jakobsmuscheln aus Kräuterseitlingen geben - eine eher sonderbare Menü-Auswahl für das hochkarätige Treffen.
Vor dem Krisengipfel trafen sich die Landesparteichefs bereits im Wiener Rathaus, um sich abzustimmen.
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