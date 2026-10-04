SPÖ-Gipfel: Grammelknödel und vegane Muscheln

Wer über die Zukunft der SPÖ berät, muss auch ordentlich speisen.

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Krisengipfel in der SPÖ. Im noblen Hotel Steigenberger beraten die SPÖ-Granden über die Zukunft der Partei und wer auf Andreas Babler an der Spitze folgen soll.

Auch für Verpflegung ist gesorgt. Dem Vernehmen nach soll es Grammelknödel und vegane Jakobsmuscheln aus Kräuterseitlingen geben - eine eher sonderbare Menü-Auswahl für das hochkarätige Treffen.

Vor dem Krisengipfel trafen sich die Landesparteichefs bereits im Wiener Rathaus, um sich abzustimmen.