Kanzler lädt Ländervertreter ins Kanzleramt

Die Reformpartnerschaft zwischen Bund, Ländern und Gemeinden will am Mittwoch bei Gesundheit und Bildung Pflöcke einschlagen.

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Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) empfängt am Mittwoch Vertreter der Länder im Bundeskanzleramt.

Im Fokus stehen dabei die Themen Gesundheit und Bildung. "Hier muss etwas weitergehen", so ein Regierungs-Insider zu oe24. Im Bereich der Verwaltung wäre schon viel passiert.

Zuletzt hat sich die Reformpartnerschaft zwischen Bund, Ländern und Gemeinden auf ein Gemeindepaket verständigt. Vorgestellt wurden geplanten Maßnahmen von einer Attraktivierung von Kooperationen bis hin zum besseren Austausch von Verwaltungsdaten. Umgesetz werden sollen sie bis Ende des Jahres.