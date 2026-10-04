oe24
TV
E-Paper
Immo
Politik

Reform

Kanzler lädt Ländervertreter ins Kanzleramt

OR
von
Ein Mann im Anzug spricht während eines Interviews und gestikuliert mit der rechten Hand.
© APA/HANS KLAUS TECHT
Die Reformpartnerschaft zwischen Bund, Ländern und Gemeinden will am Mittwoch bei Gesundheit und Bildung Pflöcke einschlagen.
OE24 auf Google bevorzugen

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) empfängt am Mittwoch Vertreter der Länder im Bundeskanzleramt.

Im Fokus stehen dabei die Themen Gesundheit und Bildung. "Hier muss etwas weitergehen", so ein Regierungs-Insider zu oe24. Im Bereich der Verwaltung wäre schon viel passiert.

Auch interessant

Kürbis-Koloss: 881 Kilo!

DIESE Giraffen gehen sich wortwörtlich an den Hals

Anzug-Panne: Olympiasieger wegen 15 Millimeter disqualifiziert

Zuletzt hat sich die Reformpartnerschaft zwischen Bund, Ländern und Gemeinden auf ein Gemeindepaket verständigt. Vorgestellt wurden  geplanten Maßnahmen von einer Attraktivierung von Kooperationen bis hin zum besseren Austausch von Verwaltungsdaten. Umgesetz werden sollen sie bis Ende des Jahres.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Kanzler lädt Ländervertreter ins Kanzleramt

Das Museum einer Klasse

Die SPÖ wird gebraucht!

Totales SPÖ-Chaos: Keiner will Partei übernehmen

Kickl spottet über Bablers "Marxisten-Clan" & "stinkreichen" Zeiler

Babler-Ablöse: Plötzlich neue Variante im Spiel

Pilnacek-U-Ausschuss: Karners Kabinettchefin

Erster ÖVP-Landeschef schließt Neuwahlen nicht aus

Babler-Krise: Ludwig-Ansage vor Entscheidung

Heute muss Babler gehen