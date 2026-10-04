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Wer hat Größeren?

Kürbis-Koloss: 881 Kilo!

Rudolf Preyer
von
Und die Größe zählt doch!
© Kittenberger Erlebnisgärten
Friedrich Melka aus dem Bezirk Tulln ist Staatsmeister im Riesenkürbiszüchten. Sein Prachtstück wiegt so viel wie ein kleines Nashorn-Baby.
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In Schiltern (Bezirk Krems) ging am Wochenende die Staatsmeisterschaft der Riesenkürbisse über die Bühne. Mit stolzen 881 Kilogramm ließ Melka die Konkurrenz weit hinter sich: Der Zweitplatzierte lag um mehr als 150 Kilo darunter. Gegen diesen Brocken wirkt jede Halloween-Deko wie eine Murmel.

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Schwergewichts-Duell

25 Kürbisse der Sorte "Atlantic Giants" kämpften in der Gartenarena der Kittenberger Erlebnisgärten um die Wertung. Dazu kamen Squash, Long Gourd, Marrow, Field Pumpkin und sogar Riesenparadeiser. Das Wiegen verlangte Technik und Teamarbeit, ein Kürbis dieser Klasse steigt schließlich nicht von selbst auf die Waage.

Hitze als Gegner

Selbstverständlich war der Erfolg nicht: Große Hitze, wenig Regen und geringe Feuchtigkeit machten den Giganten heuer das Leben schwer. Das Podest ging an drei Züchter, Platz eins und drei an Niederösterreich, Platz zwei an Tirol.

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