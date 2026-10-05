Kurioser FAll
Französin sitzt seit 5 Monaten in der Karibik fest - wegen eines Zauns
Le Sommer hatte ihr Boot "Malumau" im März in einer Werft untergebracht. Am 25. April wurde das Gelände plötzlich abgesperrt – offenbar als Folge eines seit Jahren andauernden Grundstücksstreits. Insgesamt zehn Bootsbesitzer sollen inzwischen von der Blockade betroffen sein.
Auch interessant
Rechtsstreit
Im Mittelpunkt steht ein Rechtsstreit zwischen dem Betreiber der Werft und der Familie Corion. Der Konflikt um das rund 2,8 Hektar große Grundstück läuft bereits seit 2014. 2023 bestätigte Grenadas höchstes Gericht den Anspruch der Familie auf das Gelände. Die Bootsbesitzer gehen nun erneut juristisch gegen die Absperrung vor.
Die Familie weist die Vorwürfe zurück und erklärt, die Segler seien vorab über den geplanten Zaun informiert worden. Le Sommer versucht unterdessen, ihr Boot per Lastkahn aus dem abgesperrten Bereich zu bringen. "Wir sind einfach unschuldige Menschen, die zwischen die Fronten geraten sind", sagt sie.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden