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Dautlich vor Lula

Wahl-Beben in Brasilien: Bolsonaro vorne

Ein Mann im blauen Hemd lächelt, während Menschen hinter ihm unscharf zu sehen sind.
© Getty Images
Bei der Präsidentschaftswahl in Brasilien liegt der rechte Senator Flavio Bolsonaro nach ersten Auszählungen vor dem linken Amtsinhaber Luiz Inacio Lula da Silva.
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Nach Angaben des nationalen Wahlgerichts vom Sonntag kam der 45-jährige Sohn des früheren Präsidenten Jair Bolsonaro nach Erfassung von rund elf Prozent der abgegebenen Stimmen auf 51,09 Prozent der gültigen Stimmen. Der 80-jährige Lula erreichte demnach 40,67 Prozent.

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Sollte keiner der insgesamt 13 Kandidaten mehr als 50 Prozent der gültigen Stimmen auf sich vereinen, treten die beiden stärksten Bewerber am 25. Oktober in einer Stichwahl gegeneinander an.

Ein Mann mit Megafon spricht vor einer Wand mit brasilianischer Flagge im Hintergrund.
© APA/AFP/NELSON ALMEIDA

Endergebnis kann noch deutlich abweichen

Das Endergebnis der Wahl vom Sonntag kann deutlich vom Zwischenstand abweichen. Die südlichen Bundesstaaten, die tendenziell Bolsonaro unterstützen, melden ihre Ergebnisse oft am schnellsten. Die Stimmen aus Lulas Hochburg im Nordosten des Landes sind gewöhnlich erst später ausgezählt.

Der Wahlkampf war geprägt von Sorgen über die schwächelnde Wirtschaft, Korruptionsskandalen sowie Vorwürfen einer Einmischung der USA. Die Staatsverschuldung liegt bei über 82 Prozent der Wirtschaftsleistung. Zudem löste ein Skandal um das abgewickelte Geldinstitut Banco Master neue Empörung über Korruption in der politischen Klasse aus.

Während Lula eine vierte Amtszeit anstrebt, hofft Flavio Bolsonaro, die rechte Bewegung seines Vaters wieder an die Macht zu bringen. Neben dem Präsidenten haben die Brasilianer am Sonntag auch alle 513 Mitglieder des Unterhauses sowie zwei Drittel des Senats bestimmt.

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