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Networking-Dinner

Toni Mörwald lud zum "Feinkosten" am Wagram

Philipp Maderthaner, Eva und Toni Mörwald
© Hersteller
Eva und Toni Mörwald luden zum traditionellen Feinkosten Herbst nach Feuersbrunn. Im Fokus stand das Motto Mobilität und Kreativität.
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Am Montag, den 5. Oktober 2026, fand im Mörwald Stammhaus in Feuersbrunn am Wagram der traditionelle Feinkosten Herbst statt. Eva und Toni Mörwald brachten dabei führende Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft zusammen.

Mörwalds mit Carola Richter
Mörwalds mit Carola Richter © Hersteller

Top-Gäste am Wagram

Unter dem Motto "Mobilität & Kreativität" entwickelte sich das exklusive Netzwerkformat erneut zum Treffpunkt hochkarätiger Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik, Kultur und Medien. Im Mittelpunkt des Abends standen drei Persönlichkeiten, die Veränderung aus ganz unterschiedlichen Perspektiven gestalten: Philipp Maderthaner als Gründer von Business Gladiators, Carola Richter als Vorstand der voestalpine AG sowie Markus Wildeis als Managing Director von Stellantis Österreich.

Theresia und Eva Mörwald
Theresia und Eva Mörwald © Hersteller

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Prominente Eröffnung

Eröffnet wurde der Abend von Theresia Mörwald. Auf der Gästeliste standen neben den zahlreichen Gästen aus Wirtschaft und Gesellschaft auch Diözesanbischof Alois Schwarz, Abt Patrick Schöder sowie Bürgermeister Alfred Riedl und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

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