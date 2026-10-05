Networking-Dinner
Toni Mörwald lud zum "Feinkosten" am Wagram
Am Montag, den 5. Oktober 2026, fand im Mörwald Stammhaus in Feuersbrunn am Wagram der traditionelle Feinkosten Herbst statt. Eva und Toni Mörwald brachten dabei führende Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft zusammen.
Top-Gäste am Wagram
Unter dem Motto "Mobilität & Kreativität" entwickelte sich das exklusive Netzwerkformat erneut zum Treffpunkt hochkarätiger Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik, Kultur und Medien. Im Mittelpunkt des Abends standen drei Persönlichkeiten, die Veränderung aus ganz unterschiedlichen Perspektiven gestalten: Philipp Maderthaner als Gründer von Business Gladiators, Carola Richter als Vorstand der voestalpine AG sowie Markus Wildeis als Managing Director von Stellantis Österreich.
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Prominente Eröffnung
Eröffnet wurde der Abend von Theresia Mörwald. Auf der Gästeliste standen neben den zahlreichen Gästen aus Wirtschaft und Gesellschaft auch Diözesanbischof Alois Schwarz, Abt Patrick Schöder sowie Bürgermeister Alfred Riedl und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.
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