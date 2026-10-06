DIESE Stars bekommen jetzt ihren eigenen Platz in Wien

Wien bekommt zahlreiche neue Straßen-, Platz- und Parknamen. Von Tina Turner und Jane Goodall über Otto Schenk und Peter Simonischek bis zum neuen Regenbogensteg: Diese Namen prägen künftig das Wiener Stadtbild.

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Besonders prominent ist der neue Name in der Seestadt Aspern: Eine Promenade wird künftig nach Tina Turner benannt. Auch die international bekannte Verhaltens- und Primatenforscherin Jane Goodall bekommt in der Donaustadt eine Straße.

Im neuen Stadtquartier Eibengasse wird gleich eine ganze Reihe österreichischer Kulturgrößen verewigt. Ein Platz erinnert künftig an Otto Schenk, eine Gasse an Burgtheater-Doyenne Elisabeth Orth. Außerdem bekommen Peter Simonischek eine Allee, Waltraut Haas eine Gasse und Peter Rapp einen Weg.

Neue Namen in mehreren Bezirken

Auch in anderen Teilen Wiens kommen bekannte Namen hinzu. In Floridsdorf wird ein Park nach Schauspieler und Gloria-Theater-Gründer Gerald Pichowetz benannt.

In der Josefstadt soll der bisher umgangssprachlich als Hamerlingpark bekannte Park künftig an die Wiener Exil-Schriftstellerin und Übersetzerin Lore Segal erinnern. In der Leopoldstadt wird mit dem Soshanaplatz an die vom NS-Regime vertriebene Malerin Soshana erinnert.

Erinnerung an Widerstand und Verfolgung

© Getty Images

Mehrere neue Namen erinnern zudem an Menschen, die während der NS-Zeit Widerstand leisteten, verfolgt oder vertrieben wurden.

In Liesing entsteht der Käthe-Sasso-Weg. In der Leopoldstadt werden unter anderem ein Park nach der verfolgten Schwimmerin Ruth Langer, ein weiterer nach der Widerstandskämpferin Anna Peczenik und ein weiterer nach der Sängerin Amalia Carneri benannt.

In Penzing erinnert künftig der Emilie-Tolnay-Park an die Widerstandskämpferin. In der Donaustadt wird außerdem ein Weg nach dem ins Exil vertriebenen Musikschriftsteller David Josef Bach benannt.

Mariahilf bekommt einen Regenbogensteg

Auch ein neuer Name ohne berühmte Person sorgt für Aufmerksamkeit: Der bisherige Wiental-Steg zwischen Margareten und Mariahilf wird künftig Regenbogensteg heißen.

Damit soll laut Stadt Wien die historische Bedeutung der LGBTIQ-Community in den beiden Bezirken sichtbar gemacht werden.

Und auch Fußballfans kommen auf ihre Kosten: Vor dem ÖFB-Campus in der Donaustadt wird künftig der Platz des Fußballs zu finden sein.