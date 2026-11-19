Ein extremer El Niño ist im Aufbau und löst bereits jetzt eine Jahrhundertdürre aus. Das zwingt die Regierungen von Fidschi und Tonga zu drastischen Schritten. Wasser wird knapp, Ernten sind bedroht – jetzt greift der Staat durch.

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Die Lage im Südpazifik spitzt sich dramatisch zu: Angesichts anhaltender Trockenheit und schwindender Wasserreserven haben sowohl Fidschi als auch der Nachbarstaat Tonga den nationalen Notstand ausgerufen.

Auslöser der Krise ist das Wetterphänomen El Niño, das derzeit für extreme Wetterbedingungen in der gesamten Region sorgt.

Wasser-Rationierung, umgeschichtete Millionen

Auf Fidschi reagierte Regierungschef Sitiveni Rabuka mit eindringlichen Worten auf die Notlage der Bevölkerung: "In ganz Fidschi sind Familien in Sorge, ob sie genug Wasser bekommen. Bauern machen sich Sorgen um ihre Ernte und ihr Vieh. Diese Sorgen sind echt." Durch die Ausrufung des Katastrophennotstands erhält die Regierung weitreichende Befugnisse:

Behörden dürfen ab sofort Wasser rationieren, um die Grundversorgung zu sichern. Öffentliche Gelder werden gezielt für akute Hilfsmaßnahmen umgewidmet, im Ernstfall können nun auch Evakuierungen angeordnet werden. "Wir können das Klima nicht kontrollieren, aber wir können frühzeitig handeln, unsere Ressourcen verantwortungsvoll nutzen und zusammenhalten", appellierte Rabuka an die Bürgerinnen und Bürger des Inselstaates.

Behörden dürfen ab sofort Wasser rationieren, um die Grundversorgung zu sichern. Öffentliche Gelder werden gezielt für akute Hilfsmaßnahmen umgewidmet, im Ernstfall können nun auch Evakuierungen angeordnet werden. © HolidayCheck.de

Gesundheitsrisiken auch auf Tonga befürchtet

Nur kurze Zeit später zog auch das Königreich Tonga nach und verhängte den Ausnahmezustand. Der amtierende Regierungschef Viliami Latu warnte vor den weitreichenden Konsequenzen der Trockenperiode. Die Dürre habe "verheerende Auswirkungen auf Menschen, Landwirtschaft und Vieh" und könne zudem "gesundheitliche Folgen für Menschen im ganzen Land haben".