Windows 11: Microsoft greift jetzt knallhart durch

Microsoft macht bei Windows 11 ernst: Wer das System installieren will, muss künftig den Vorgaben des Konzerns folgen.

Bisherige Tricks, die eine Einrichtung ohne Internetverbindung oder Microsoft-Konto erlaubten, funktionieren bald nicht mehr.

Keine Offline-Option mehr

Mit dem neuesten Insider-Build hat Microsoft die letzten bekannten Methoden entfernt, um Windows 11 während des Setups lokal einzurichten. Wer bislang Kommandos wie „bypassnro“ oder „start ms-cxh:localonly“ nutzte, wird künftig automatisch zurück in den regulären Einrichtungsprozess geschickt.

Amanda Langowski, Leiterin des Windows-Insider-Programms, erklärt, dass die Schlupflöcher entfernt wurden, weil sie „kritische Schritte im Setup überspringen“ und zu unvollständig eingerichteten Systemen führen könnten. Für Microsoft steht also die Stabilität und der Schutz des Systems im Vordergrund. Für viele Anwender wirkt das aber eher wie eine Einschränkung ihrer Wahlmöglichkeiten.

Online-Pflicht bei allen Versionen

Schon Windows 11 Home verlangte bei der Installation ein Konto, später zog die Pro-Version nach. Microsoft bindet das System zunehmend an Dienste wie OneDrive, den Microsoft Store und die Cloud-Synchronisierung. Das bedeutet: Wer bewusst offline bleiben möchte oder Daten nur lokal speichern will, hat weniger Möglichkeiten.

Ein kleiner Kompromiss ist geblieben: Nutzer können während des Setups den Namen des Standard-Benutzerordners ändern. Allerdings ist dies nur über einen speziellen Befehl möglich – keine einfache Einstellung. Dieses Detail richtet sich vor allem an erfahrene Anwender.