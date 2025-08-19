Endlich! DESHALB dürfen Windows-Nutzer bald aufatmen

Seit vielen Jahren wünschen sich Nutzer von Windows einen einheitlichen Dark Mode, der nicht nur modern aussieht, sondern auch die Augen schont.

Bisher war dieser Modus jedoch unvollständig. Manche Bereiche waren dunkel gestaltet, während andere weiterhin in grellem Weiß erschienen. Nun arbeitet Microsoft offenbar daran, diese Lücke zu schließen.

Erste Änderungen bereits sichtbar

In den neuesten Testversionen von Windows 11 gibt es klare Anzeichen für ein überarbeitetes dunkles Design. Besonders im Windows Explorer sind die Fortschritte erkennbar.

Folgende Dialoge wurden angepasst:

das Fenster für Kopiervorgänge

die Abfrage beim Löschen von Dateien

das Popup für Zugriffsrechte.

Windows 11's file operation (copy, access denied, etc.) dialogs are FINALLY getting support for dark mode! Here's how the dialogs look in dark mode at this point, hidden in build 26100.5061.



Also notice the light buttons in the top right, still a work in progress of course. pic.twitter.com/3D00lWIJcn — phantomofearth ???? (@phantomofearth) August 15, 2025

Diese Bereiche erscheinen nun in durchgehend dunklem Layout. Damit wirken sie deutlich stimmiger als bisher. Zwar sind noch nicht alle Buttons vollständig angepasst, doch die Richtung ist klar: Microsoft möchte den Dark Mode Schritt für Schritt ausbauen.

Warum das wichtig ist

Es geht nicht nur um ein paar neue Farben. Die Änderungen haben handfeste Vorteile:

Einheitliches Erscheinungsbild: Das Betriebssystem wirkt weniger zusammengewürfelt.

Entlastung für die Augen: Gerade bei der Nutzung in den Abendstunden oder auf OLED-Bildschirmen ist das dunkle Design angenehmer.

Viele Anwender warten seit Jahren auf genau diesen Schritt. Noch gibt es keine offizielle Ankündigung von Microsoft. Wahrscheinlich werden die neuen Dialoge zunächst länger in Testversionen geprüft. Sollte alles wie geplant laufen, könnten sie jedoch bald auch in einer stabilen Version verfügbar sein.