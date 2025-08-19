Alles zu oe24VIP
Endlich! DESHALB dürfen Windows-Nutzer bald aufatmen
© getty/microsoft

Altes Ärgernis

Endlich! DESHALB dürfen Windows-Nutzer bald aufatmen

19.08.25, 13:30
Teilen

Seit vielen Jahren wünschen sich Nutzer von Windows einen einheitlichen Dark Mode, der nicht nur modern aussieht, sondern auch die Augen schont. 

Bisher war dieser Modus jedoch unvollständig. Manche Bereiche waren dunkel gestaltet, während andere weiterhin in grellem Weiß erschienen. Nun arbeitet Microsoft offenbar daran, diese Lücke zu schließen.

Erste Änderungen bereits sichtbar

In den neuesten Testversionen von Windows 11 gibt es klare Anzeichen für ein überarbeitetes dunkles Design. Besonders im Windows Explorer sind die Fortschritte erkennbar.

Folgende Dialoge wurden angepasst:

  • das Fenster für Kopiervorgänge
  • die Abfrage beim Löschen von Dateien
  • das Popup für Zugriffsrechte.

 

Diese Bereiche erscheinen nun in durchgehend dunklem Layout. Damit wirken sie deutlich stimmiger als bisher. Zwar sind noch nicht alle Buttons vollständig angepasst, doch die Richtung ist klar: Microsoft möchte den Dark Mode Schritt für Schritt ausbauen.

Warum das wichtig ist

Es geht nicht nur um ein paar neue Farben. Die Änderungen haben handfeste Vorteile:

  • Einheitliches Erscheinungsbild: Das Betriebssystem wirkt weniger zusammengewürfelt.
  • Entlastung für die Augen: Gerade bei der Nutzung in den Abendstunden oder auf OLED-Bildschirmen ist das dunkle Design angenehmer.

 

Viele Anwender warten seit Jahren auf genau diesen Schritt. Noch gibt es keine offizielle Ankündigung von Microsoft. Wahrscheinlich werden die neuen Dialoge zunächst länger in Testversionen geprüft. Sollte alles wie geplant laufen, könnten sie jedoch bald auch in einer stabilen Version verfügbar sein.

