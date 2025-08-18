Google Maps: Promi-Update macht Routen jetzt zum Erlebnis

Google Maps ist längst nicht mehr nur ein Werkzeug, um von A nach B zu kommen. Mit einem neuen Update will der Internet-Riese die App spannender gestalten.

Dabei setzt Google auf Musik, Popkultur und kleine Spielereien, die den Alltag bunter machen.

Neues Symbol für die Navigation

Bislang nutzten alle Nutzer weltweit das gleiche blaue Navigationssymbol. Nun bietet Google in den USA erstmals die Möglichkeit, dieses Symbol zu verändern. Besonders Fans des Musikers Benson Boone dürfen sich freuen: Sein bekannter Mustang ist nun als alternatives Symbol verfügbar.

Street View mit Popstar-Flair

Auch der kleine „Pegman“, das Männchen für Street View, wurde angepasst. Er erscheint in einem Outfit, das an Benson Boone angelehnt ist. Nutzer können damit gezielt nach Orten suchen, die dem Sänger am Herzen liegen – darunter Restaurants, Parks und Festival-Locations. Für Fans ist das eine Gelegenheit, digitale Karten auf eine neue Art zu nutzen.

Tipps direkt vom Musiker

Neben den Symbolen stellt Google auch Empfehlungen von Benson Boone zur Verfügung. Diese sogenannten Favoriten umfassen Treffpunkte, Veranstaltungsorte und Plätze, die für den Künstler eine Rolle spielen. Noch sind diese Funktionen ausschließlich in den USA verfügbar, doch Google hat angekündigt, sie in Zukunft auch in anderen Ländern einzuführen.

Drei spannende Google-Maps-Funktionen

Neben dem Popstar-Update lohnt sich ein Blick auf andere nützliche Features der App:

3D-Ansicht: Gebäude und Sehenswürdigkeiten lassen sich aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten.

Gebäude und Sehenswürdigkeiten lassen sich aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Echtzeit-Verkehr: Farbcodierte Karten zeigen Staus und Verkehrsfluss, sodass man schnellere Routen findet.

Farbcodierte Karten zeigen Staus und Verkehrsfluss, sodass man schnellere Routen findet. Street View in 360 Grad: Straßen und Plätze können virtuell erkundet werden – fast so, als wäre man selbst vor Ort.

Google Maps bleibt ein hilfreiches Werkzeug, entwickelt sich aber immer stärker zu einer Plattform mit Unterhaltungswert. Das neue Update zeigt, dass Technik und Popkultur gut zusammenpassen. Für Fans von Benson Boone bedeutet das: Kartenlesen mit einem Hauch Musikgeschichte.