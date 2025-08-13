iOS 26: Neue Beta-Version bringt jetzt DIESE wichtige Neuerung

Apple hat die sechste Testversion (Beta 6) von iOS 26 veröffentlicht.

Diese Version bringt mehrere kleine, aber interessante Verbesserungen mit sich, die den Alltag mit dem iPhone angenehmer machen können.

Schnellere App-Starts

Eine der auffälligsten Änderungen betrifft die Geschwindigkeit, mit der manche Apps starten. Nach dem Update öffnen sich zum Beispiel die Kalender- oder Uhr-App deutlich schneller, sobald man auf das jeweilige Symbol tippt. Es bleibt noch unklar, ob dies dauerhaft so bleibt oder ob es sich um einen vorübergehenden Test handelt. Sollte Apple diese Änderung übernehmen, könnte sie auch in die endgültige Version von iOS 26 kommen.

Neuer Look für den Sperrbildschirm

Die Funktion „Liquid Glass“ wurde weiter angepasst. Der Sperrbildschirm ist jetzt etwas durchsichtiger, wodurch das Hintergrundbild stärker sichtbar wird. Die Uhrzeit wird heller angezeigt und die App-Symbole auf dem Startbildschirm wirken, als würden sie leicht über dem Hintergrund schweben.

Neue Klingeltöne

Mit iOS 26 Beta 6 gibt es sechs neue Klingeltöne. Besonders der Ton mit dem Namen „Dreamer“ sorgt derzeit auf der Plattform X (ehemals Twitter, internationale Social-Media-Plattform) für viel Gesprächsstoff.

Kamera-App wieder wie gewohnt

Apple hat die Wischgesten in der Kamera-App zurückgestellt. In früheren Betas führte ein Wischen von links nach rechts nicht wie gewohnt zurück, sondern nach vorne – und umgekehrt. Nachdem es in Beta 5 noch eine Einstellung gab, um zwischen dem neuen und dem klassischen Verhalten zu wählen, funktioniert die Kamera-App in Beta 6 nun automatisch wieder wie alle anderen iOS-Apps.

So installieren Sie die Beta

Wer iOS 26 Beta 6 ausprobieren möchte, muss beim iOS-26-Beta-Programm angemeldet sein.

Danach geht man in die iPhone-Einstellungen auf Allgemein > Softwareupdate und folgt den Anweisungen. Laut Apple dürfte die endgültige Version von iOS 26 in etwa einem Monat erscheinen.