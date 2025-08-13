Google enthüllt Pixel 10 Pro Fold in neuem Teaser-Video

Kurz vor der offiziellen Vorstellung gibt Google einen genaueren Blick auf sein neues Spitzenmodell im Bereich der faltbaren Smartphones: das Pixel 10 Pro Fold.

In einem frisch veröffentlichten Video verrät der Konzern, warum das Gerät beim Auspacken gleich doppelt Freude bringen soll.

Zwei Mal öffnen – doppelte Freude

Viele Technikfreunde kennen das: Der Moment, in dem man ein neues Smartphone zum ersten Mal aus der Verpackung nimmt, ist etwas Besonderes. Beim Pixel 10 Pro Fold kommt noch ein zweiter Moment dazu – das Aufklappen des Geräts. Im Video zeigt Google zunächst Nahaufnahmen vom Scharnier und dem Rahmen, bevor das Gerät aufgeklappt wird und das große Innendisplay sichtbar wird.

Aus dem Off heißt es sinngemäß: „Es gibt nur wenige Momente, die so schön sind wie das erste Öffnen eines neuen Smartphones – außer, man kann es direkt danach noch einmal öffnen.“

Design im Mittelpunkt

In der Vergangenheit nutzte Google bei seinen Werbeclips gelegentlich kleine Seitenhiebe in Richtung Apple. Diesmal verzichtet der Konzern darauf und konzentriert sich ganz auf das Design und den besonderen Formfaktor. Das ist nicht ohne Grund: Während viele große Hersteller mit Android-Betriebssystem inzwischen faltbare Smartphones anbieten, hat Apple bislang kein solches Modell im Sortiment.

Das Pixel 10 Pro Fold – Googles neues faltbares Topmodell. © Google

Das Pixel 10 Pro Fold ist bereits die dritte Ausführung eines Foldable von Google. Laut Berichten aus der Branche soll es ein neues Scharnier, ein schlankeres Gehäuse und ein helleres, energiesparenderes Hauptdisplay erhalten. Außerdem soll es in mehreren Farbvarianten angeboten werden. Google zeigt damit, dass faltbare Geräte mittlerweile ein fester Bestandteil seiner Produktlinie sind und nicht mehr nur als Versuch betrachtet werden.

Am „Made by Google“-Event in gut einer Woche wird das Pixel 10 Pro Fold offiziell vorgestellt. Neben weiteren Modellen der Pixel-10-Reihe wird auch neue tragbare Technik erwartet. Überraschungen dürfte es wenige geben, da Google selbst schon viele Details verraten hat – dennoch wird das Event den kompletten Funktionsumfang zeigen.