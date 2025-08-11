Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Digital
Gegen GPS-Ausfälle: SO aktivierst du jetzt DIESE Geheime Funktion in Google-Maps
© getty/google

Bessere Navigation

Gegen GPS-Ausfälle: SO aktivierst du jetzt DIESE Geheime Funktion in Google-Maps

11.08.25, 16:50
Teilen

Viele Autofahrerinnen und Autofahrer kennen das Problem: Sobald man in einen Tunnel fährt, bricht das GPS-Signal ab und die Anzeige in Google Maps bleibt stehen. 

Google hat dafür eine wenig bekannte Funktion eingebaut, die genau diese Lücke schließt – allerdings muss man sie selbst einschalten.

Warum das GPS im Tunnel streikt

GPS-Signale kommen aus dem Weltall. Sie werden von Satelliten gesendet und brauchen einen direkten Weg zum Empfänger im Auto oder Smartphone. In Tunneln, unterirdischen Garagen oder tief liegenden Straßenabschnitten ist dieser direkte Empfang oft nicht möglich – die Verbindung reißt ab.

Die Lösung: Kleine Sender mit Bluetooth

Google setzt hier auf sogenannte Bluetooth-Beacons. Das sind winzige Sender, die den Standort über kurze Entfernungen weitergeben. So kann die Position auch dann bestimmt werden, wenn kein Satellitensignal ankommt. Ursprünglich wurde diese Technik beim Navigationsdienst Waze eingesetzt, den Google vor einigen Jahren übernommen hat. Mittlerweile ist sie auch bei Google Maps verfügbar – allerdings nicht automatisch eingeschaltet.

Lesen Sie auch

So schalten Sie die Funktion ein

  1. Öffnen Sie Google Maps auf Ihrem Smartphone.
  2. Tippen Sie oben rechts auf Ihr Profilfoto.
  3. Gehen Sie zu den Einstellungen.
  4. Wählen Sie Navigationseinstellungen.
  5. Scrollen Sie, bis Sie Bluetooth-Beacons für Tunnel sehen.
  6. Aktivieren Sie den Schalter.
  7. Erteilen Sie die nötigen Berechtigungen, damit die Funktion arbeiten kann.

 

Hinweis: Diese Einstellung gibt es derzeit nur bei Android-Geräten. Wer ein iPhone nutzt, muss noch warten – Google hat bisher keinen Termin für iOS genannt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden