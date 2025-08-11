Alles zu oe24VIP
Neues Akku-Update bei Android löst endlich DIESES nervige Problem
Neuerung

Neues Akku-Update bei Android löst endlich DIESES nervige Problem

11.08.25, 14:20
Immer mehr Menschen nutzen kabellose Kopfhörer, die mit ihrem Android-Handy verbunden sind. Damit man stets den Überblick über den Ladestand der einzelnen Teile hat, zeigt das Betriebssystem inzwischen oft eine kleine Anzeige an. 

Besonders bei den Pixel Buds Pro von Google sieht man so genau, wie viel Akku noch in jedem Ohrhörer und im Ladecase vorhanden ist. Nun hat Google diese Anzeige überarbeitet und sie klarer und übersichtlicher gestaltet.

Klare Anzeige für jeden Kopfhörerteil

Der neue Entwurf macht es einfacher, den Akkustand auf einen Blick zu erkennen. Jedes Teil – also der linke und rechte Ohrhörer sowie das Ladecase – ist farblich umrundet. So sieht man sofort, wie gut der Akku geladen ist.

Außerdem gibt es ein kleines Symbol, das zeigt, ob ein Teil gerade benutzt wird, leer ist oder geladen wird. Die Anzeige sitzt an der Position „12 Uhr“ im kleinen Icon und ist damit gut sichtbar. Unter jedem Teil steht zusätzlich in Prozenten, wie viel Energie noch vorhanden ist.

 

Darum ist das praktisch

Gerade bei teuren und hochwertigen Kopfhörern ist es wichtig, rechtzeitig zu wissen, wann man sie wieder aufladen sollte. So kann man verhindern, dass sie plötzlich leer sind, wenn man sie gerade braucht. Die verbesserte Darstellung hilft dabei, den Überblick einfacher zu behalten.

