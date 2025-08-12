Überarbeitet: DIESEN Apps verpasst Google jetzt ein frisches Aussehen

Google arbeitet aktuell daran, seine bekannten Kommunikations-Apps auf Android moderner und leichter bedienbar zu machen.

Sowohl die Telefon-App als auch die Kontakte-App bekommen ein neues Aussehen mit frischen Farben und klareren Bedienelementen.

Neuer Look für die Telefon-App

Die auffälligsten Änderungen finden sich in der Telefon-App. Der Startbildschirm wurde umgebaut: Statt eines eigenen Bereichs für Favoriten gibt es nun ein Karussell am oberen Rand. Direkt darunter folgt eine überarbeitete Liste der letzten Anrufe.

Nicht nur Android 16: Googles Telefon-App erstrahlt in einem neuen Design. © Google

Beim Annehmen von Gesprächen gibt es jetzt zwei Möglichkeiten:

Die klassische Annahme- oder Ablehn-Taste

Eine Wischgeste, die sich in den Einstellungen auswählen lässt

Die Tasten wirken größer, runder und sind farblich klarer gestaltet.

Verbesserungen für Smartwatches

Auch die Version der Telefon-App für Wear OS (Googles Betriebssystem für Smartwatches) wurde angepasst.

© Reddit

Die Tasten sind dort nun größer und passen sich besser an runde Displays an. Wichtig: Das Update wird nicht überall gleichzeitig freigeschaltet. Manche Nutzer haben es schon, andere müssen noch warten.

Kontakte-App mit dezenten Änderungen

Die Kontakte-App erhält ebenfalls das neue Design. Hier fallen die Änderungen jedoch kleiner aus:

Tastenformen wurden angepasst

Listen wirken klarer getrennt

Farben erscheinen moderner

Neue Funktionen gibt es hier nicht – es geht allein um die Optik. Auch dieses Update kommt schrittweise auf die Geräte.