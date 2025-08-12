Überarbeitet: DIESEN Apps verpasst Google jetzt ein frisches Aussehen

Google arbeitet aktuell daran, seine bekannten Kommunikations-Apps auf Android moderner und leichter bedienbar zu machen.
Sowohl die Telefon-App als auch die Kontakte-App bekommen ein neues Aussehen mit frischen Farben und klareren Bedienelementen.
Neuer Look für die Telefon-App
Die auffälligsten Änderungen finden sich in der Telefon-App. Der Startbildschirm wurde umgebaut: Statt eines eigenen Bereichs für Favoriten gibt es nun ein Karussell am oberen Rand. Direkt darunter folgt eine überarbeitete Liste der letzten Anrufe.
Nicht nur Android 16: Googles Telefon-App erstrahlt in einem neuen Design.
Beim Annehmen von Gesprächen gibt es jetzt zwei Möglichkeiten:
- Die klassische Annahme- oder Ablehn-Taste
- Eine Wischgeste, die sich in den Einstellungen auswählen lässt
- Die Tasten wirken größer, runder und sind farblich klarer gestaltet.
Verbesserungen für Smartwatches
Auch die Version der Telefon-App für Wear OS (Googles Betriebssystem für Smartwatches) wurde angepasst.
Die Tasten sind dort nun größer und passen sich besser an runde Displays an. Wichtig: Das Update wird nicht überall gleichzeitig freigeschaltet. Manche Nutzer haben es schon, andere müssen noch warten.
Kontakte-App mit dezenten Änderungen
Die Kontakte-App erhält ebenfalls das neue Design. Hier fallen die Änderungen jedoch kleiner aus:
- Tastenformen wurden angepasst
- Listen wirken klarer getrennt
- Farben erscheinen moderner
Neue Funktionen gibt es hier nicht – es geht allein um die Optik. Auch dieses Update kommt schrittweise auf die Geräte.