Samsung präsentiert ersten Micro-RGB-TV der Welt

Samsung hat auf einer Fachveranstaltung ein neues Fernsehmodell vorgestellt, das eine ganz andere Technik als die bekannten OLED-Modelle nutzt.

Das Unternehmen will damit eine besonders genaue Farbdarstellung und starke Kontraste erreichen.

Ein neuer Ansatz für bessere Bildqualität

Mit der Technik „Micro RGB“ setzt Samsung auf winzige rote, grüne und blaue LEDs, die einzeln gesteuert werden. Jede dieser Lichtquellen ist kleiner als 0,1 Millimeter. Dadurch kann das Bild sehr genau in Helligkeit und Farbe angepasst werden. Laut Hersteller ist es so möglich, Farben und Kontraste darzustellen, die mit herkömmlicher LED-Hintergrundbeleuchtung kaum erreichbar sind.

Micro RGB: Jede Farbe wird einzeln gesteuert. © Samsung

Künstliche Intelligenz hilft bei der Optimierung

Ein spezieller Prozessor analysiert Bild und Ton in Echtzeit und passt sie an. Eine Funktion namens „Micro RGB Color Booster Pro“ erkennt Szenen, in denen Farben schwach wirken, und verstärkt diese gezielt. Der Bildschirm deckt den BT.2020-Farbraum vollständig ab, was vom Verband der Elektrotechnik VDE in Deutschland geprüft und bestätigt wurde.

Das neue 115-Zoll-Panel von Samsung – kleinste LEDs für große Bilder. © Samsung

Komfort für den Alltag

Um Spiegelungen zu reduzieren, setzt Samsung auf eine Beschichtung, die Lichtreflexe abschwächt. Zudem gibt es neue Bedienhilfen: Die „Vision AI“ passt Einstellungen automatisch an, und der überarbeitete Sprachassistent Bixby reagiert gezielter auf Befehle. Das Betriebssystem „Tizen“ soll sieben Jahre lang kostenlos mit Updates versorgt werden.

Marktstart und Konkurrenz

Der erste Verkauf startet in Korea, danach folgt der Markt in den USA (Währung dort: US-Dollar). Für Europa gibt es noch keinen Termin. Auch andere Hersteller arbeiten an ähnlichen Technologien: Sony hat im März 2025 eine eigene RGB-LED-Hintergrundbeleuchtung vorgestellt. Diese soll zunächst bei Monitoren für die Produktion von Filmen und Videos eingesetzt werden. Fernseher mit dieser Technik werden laut Sony frühestens 2026 kommen.