WhatsApp-Update: Lang ersehnte Chat-Funktion löst endlich DIESES bekannte Problem
Sehr hilfreich

WhatsApp-Update: Lang ersehnte Chat-Funktion löst endlich DIESES bekannte Problem

14.08.25, 14:50
Viele kennen die Situation: Man liest eine Nachricht, will später antworten – und vergisst es dann. 

WhatsApp arbeitet nun an einer Lösung, um genau dieses Problem zu vermeiden.

Erinnerungen direkt im Chat setzen

In der aktuellen Testversion von WhatsApp gibt es eine neue Funktion, mit der man sich eine Erinnerung zu einer bestimmten Nachricht einrichten kann. Das funktioniert so:

  1. Nachricht antippen
  2. „Erinnere mich“ auswählen
  3. Zeit einstellen – zum Beispiel in 2, 8 oder 24 Stunden. Eine frei wählbare Zeit ist ebenfalls möglich.

Die Nachricht bekommt dann ein kleines Glockensymbol. Wenn die eingestellte Zeit abläuft, schickt WhatsApp eine Benachrichtigung. Der Absender der Nachricht erfährt nichts davon.

Automatische Hinweise bei wichtigen Kontakten

WhatsApp plant außerdem, Nutzer zu benachrichtigen, wenn sie eine ungelesene Nachricht von einem Kontakt übersehen, mit dem sie häufig schreiben. Das kann besonders hilfreich sein, wenn viele Chats gleichzeitig eintreffen.

 

 

 

 

Noch nicht für alle verfügbar

Die Erinnerungsfunktion wird derzeit nur in einer Testversion (Beta) erprobt. Selbst dort haben noch nicht alle Nutzer Zugriff darauf. Wann das Feature für alle in der normalen App-Version erscheinen wird, ist noch unklar.

