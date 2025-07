Windows 11: Neues Update bringt endlich DIESE lang erwartete Funktion

Nutzer von Windows 11 mussten seit dem Umstieg auf das neue System auf so manches verzichten, was bei Windows 10 ganz selbstverständlich war. Nun reagiert Microsoft – wenn auch etwas spät – auf das Feedback seiner Nutzerinnen und Nutzer.

Eine praktische Funktion, die vor allem bei der Nutzung mehrerer Bildschirme wichtig ist, kehrt zurück.

Benachrichtigungen auch auf dem zweiten Bildschirm

Wer mit mehreren Monitoren arbeitet, kennt das Problem: Klickt man auf einem zweiten Bildschirm auf die Uhrzeit in der Ecke, passiert… nichts. Das Benachrichtigungsfeld – offiziell als „Notification Center“ bekannt – öffnet sich nur auf dem Hauptmonitor. Kalender, Uhrzeit mit Sekundenanzeige und aktuelle Hinweise blieben so immer auf einen Bildschirm beschränkt.

Mit dem neuen Test-Update, der sogenannten Insider-Preview-Build (Dev Channel KB5062669), bringt Microsoft diese Funktion nun endlich zurück. Künftig sollen Nutzer das Benachrichtigungsfeld auf jedem angeschlossenen Bildschirm öffnen können – direkt durch einen Klick auf die Uhrzeit am unteren rechten Rand.

So funktioniert es

Microsoft hat erklärt, dass Kalender und Uhrzeit künftig auch auf sekundären Monitoren angezeigt werden. Wer will, kann dort sogar eine größere Uhr mit Sekunden einblenden lassen. Alle Funktionen des Notification Centers stehen dann auf jedem Monitor zur Verfügung. Diese Änderung wurde bereits in Windows 10 unterstützt. Für viele Nutzer war es deshalb unverständlich, warum das bei Windows 11 nicht mehr möglich war. Die Rückkehr dieses Features zeigt, dass Microsoft auf die Rückmeldungen seiner Nutzergemeinschaft hört – auch wenn es etwas gedauert hat.

Noch ist es eine Testversion

Die neue Funktion ist derzeit nur in der Testversion von Windows 11 enthalten. Diese sogenannten Insider-Versionen stehen nur freiwilligen Testpersonen zur Verfügung. Sie erhalten neue Funktionen vorab, um sie auszuprobieren. Ob und wann diese Änderungen in der allgemeinen Version landen, ist noch nicht offiziell bestätigt. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit hoch: Microsoft hat die Neuerung im offiziellen Blog vorgestellt, was meist ein gutes Zeichen dafür ist, dass sie später in ein größeres Update aufgenommen wird.

Weitere kleine Änderungen

Neben der verbesserten Benachrichtigungsanzeige gibt es auch einige kleinere Neuerungen:

Eine neue Ansicht im Startmenü

Anwendungen sollen sich dort künftig in einem übersichtlichen Raster anzeigen lassen.

Überarbeitung der Werbung

Die Anzeigen beim ersten Starten von Windows 11 werden überarbeitet. Microsoft möchte diese künftig etwas zurückhaltender gestalten.