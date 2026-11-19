Der Airbus A380 gilt als größtes Passagierflugzeug der Welt – doch jetzt sorgen Schäden an seinen Flügeln für neue Unruhe. Die europäische Luftfahrtbehörde Easa weitet ihre Sicherheitskontrollen aus. Insgesamt 24 Superjumbos müssen überprüft werden, fast alle gehören Emirates.

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Bereits im Juni hatte die Easa wegen Rissen an den mittleren Flügelholmen eine dringende Inspektion für 16 Airbus A380 angeordnet. Nun kommen acht weitere Maschinen dazu. Die neue Sicherheitsanweisung gilt seit Mittwoch, dem 18. November.

Auslöser waren offenbar auffällige Untersuchungsergebnisse: Bei einem A380 sei ein "unerwartet hohes Ausmaß an Befunden" festgestellt worden. Weitere Analysen hätten gezeigt, dass auch andere Flugzeuge betroffen sein könnten.

Die acht neu hinzugekommenen Maschinen müssen bis spätestens Ende Jänner 2027 überprüft werden. Für die 16 bereits im Juni erfassten Flugzeuge gelten weiterhin die damals festgelegten Fristen.

Risse an tragenden Teilen der Flügel

Im Mittelpunkt stehen die sogenannten mittleren Flügelholme. Diese großen Träger verlaufen im Inneren der Tragflächen und nehmen einen erheblichen Teil der Kräfte während des Fluges auf.

Werden dort Risse entdeckt, kann das die strukturelle Stabilität der Tragfläche beeinträchtigen. Die Easa hatte bereits im Juni vor diesem Risiko gewarnt. Als mögliche Ursache gilt unter anderem Wasserstoffversprödung, die bei lange abgestellten Flugzeugen die Rissbildung begünstigen kann.

Fast alle betroffenen Maschinen gehören Emirates

Laut dem Branchenmagazin "Aviation Week" gehören 22 der insgesamt 24 betroffenen Flugzeuge zu Emirates. Je eine Maschine wird von Etihad und Qantas betrieben.

Laut dem Branchenmagazin "Aviation Week" gehören 22 der insgesamt 24 betroffenen Flugzeuge zu Emirates. © NurPhoto via Getty Images

Die Probleme reichen demnach bereits bis ins Jahr 2023 zurück. Die Easa schreibt außerdem vor, dass A380, die länger als ein Jahr am Boden standen, vor ihrem nächsten Einsatz untersucht werden müssen. Danach sind regelmäßige Kontrollen spätestens alle drei Jahre vorgesehen.

Werden Schäden festgestellt, darf das Flugzeug erst nach Rücksprache mit Airbus wieder abheben. Die Airlines müssen die Untersuchungsergebnisse zudem an den Hersteller melden – auch dann, wenn keine Auffälligkeiten gefunden wurden.