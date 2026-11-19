Der Islam wächst weltweit besonders schnell. Schon 2035 könnten erstmals mehr Muslime als Christen auf der Erde leben. Das geht aus einer neuen Prognose des US-Forschungsinstituts Pew Research Center hervor.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Zahlen zeigen, wie stark sich die religiöse Weltbevölkerung verändern könnte: 2020 lebten weltweit rund 2,02 Milliarden Muslime und 2,27 Milliarden Christen. Bis 2035 dürfte sich das Verhältnis laut den Forschern umkehren. Dann werden rund 2,57 Milliarden Muslime und 2,52 Milliarden Christen erwartet.

Bis 2070 könnte der Abstand weiter wachsen. Pew rechnet dann mit rund 3,64 Milliarden Muslimen und knapp 2,96 Milliarden Christen. Die muslimische Bevölkerung würde damit gegenüber 2020 um etwa 80 Prozent zunehmen. Die Zahl der Christen soll im selben Zeitraum um rund 30 Prozent steigen.

Geburtenrate als entscheidender Faktor

Der wichtigste Grund für das unterschiedliche Wachstum sind die Geburtenraten. Zwischen 2020 und 2025 bekamen muslimische Frauen weltweit durchschnittlich 3,1 Kinder. Bei christlichen Frauen waren es 2,5 Kinder, bei Frauen anderer Religionszugehörigkeiten im Schnitt 1,6.

Auch die Altersstruktur spielt eine Rolle: Die muslimische Bevölkerung ist im Durchschnitt jünger. Dadurch gibt es vergleichsweise viele Menschen im gebärfähigen Alter. Religiöse Wechsel und Migration fließen ebenfalls in die Berechnungen ein, haben laut Pew aber einen geringeren Einfluss als die natürliche Bevölkerungsentwicklung.

Anteil der Muslime in Europa dürfte steigen

Auch in Europa erwartet die Studie deutliche Verschiebungen. Der Anteil der Christen an der Bevölkerung könnte von rund 67 Prozent im Jahr 2020 auf etwa 52 Prozent im Jahr 2070 sinken. Gleichzeitig dürfte der Anteil der Muslime von sechs auf knapp 13 Prozent steigen.

Auch die Zahl jener Menschen, die sich keiner Religion zugehörig fühlen, soll wachsen: Ihr Anteil könnte von rund 25 auf 33 Prozent zunehmen.

Afrika wird für das Christentum immer wichtiger

Die religiöse Landkarte verändert sich auch außerhalb Europas. Bis 2070 dürfte mehr als die Hälfte der Christen weltweit in Afrika südlich der Sahara leben. Die Demokratische Republik Kongo könnte dann die USA als Land mit der größten christlichen Bevölkerung ablösen.

Bei den Muslimen wird Pakistan laut Prognose Indonesien überholen und zum Land mit der größten muslimischen Bevölkerung werden.