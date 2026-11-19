Ein historischer Gipfel, große Worte – und ein US-Präsident mit geschlossenen Augen: Donald Trump hat beim Dreiertreffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping und Russlands Präsident Wladimir Putin offenbar ein Schläfchen eingelegt. Während Xi über die Zukunft des asiatisch-pazifischen Raums sprach, schien der 80-Jährige vor laufenden Kameras wegzudösen.

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Der kuriose Moment ereignete sich beim Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) im südchinesischen Shenzhen. Gerade sprach Xi Jinping über seine Vorstellungen für die Zukunft der Region, als Trump die Augen zufielen. Im Livestream war zu sehen, wie der US-Präsident offenbar für einen Moment einschlief.

Während Putin und die japanische Premierministerin Sanae Takaichi aufmerksam zuhörten, machten sich andere Teilnehmer Notizen. Trump hingegen wirkte alles andere als wach. Die Aufnahmen sorgten rasch für Spott und Diskussionen in den sozialen Netzwerken.

Nicht der erste Sekundenschlaf

Für Trump ist der Auftritt keineswegs ein Einzelfall. Schon bei früheren Pressekonferenzen und öffentlichen Kabinettssitzungen war der US-Präsident mit geschlossenen Augen zu sehen. Kritiker sprachen bereits vom "dösenden Don".

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Trump selbst hat solche Vorwürfe in der Vergangenheit zurückgewiesen beziehungsweise erklärt, er schließe die Augen, um besser zuhören zu können. Ob er in Shenzhen tatsächlich eingeschlafen ist, lässt sich anhand der Bilder allein nicht zweifelsfrei sagen.

Möglicherweise machte ihm auch die lange Anreise zu schaffen: Zwischen Washington und Shenzhen liegen rund 13 Stunden Zeitunterschied. Jetlag könnte daher eine Rolle gespielt haben. Eine Erklärung für den konkreten Moment gibt es allerdings nicht.

Historischer Gipfel ohne große Ergebnisse

Der Dreiergipfel zwischen Trump, Xi und Putin dauerte rund eineinhalb Stunden. Konkrete Vereinbarungen gab es kaum. Stattdessen veröffentlichten die drei Staaten eine gemeinsame Friedensdeklaration mit vier Punkten. Darin sprechen sie sich unter anderem gegen einen Atomkrieg aus und betonen, dass ein solcher niemals geführt werden dürfe.

Während die Staatschefs also über Weltfrieden und internationale Sicherheit sprachen, sorgte Trump mit seinem offenbar müden Auftritt für ganz andere Schlagzeilen.