Der KI-Boom lässt den Strombedarf explodieren. Jetzt setzt Google auf eine ungewöhnliche Energiequelle: Tief unter einem Vulkan soll heißes Gestein künftig Strom für seine Rechenzentren liefern.

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Google hat mit dem US-Unternehmen Quaise Energy einen Vertrag über 50 Megawatt Geothermiestrom abgeschlossen. Die Energie soll aus dem geplanten Kraftwerk "Project Obsidian" in Oregon kommen. Frühestens ab 2030 könnten damit drei Google-Rechenzentren in der Stadt The Dalles versorgt werden.

Die Anlage entsteht am Newberry-Vulkan. Dort befindet sich besonders heißes Gestein vergleichsweise nahe an der Erdoberfläche. Das Prinzip: Wasser wird in die Tiefe geleitet, erhitzt sich im Gestein und steigt anschließend wieder nach oben. An der Oberfläche kann die Wärme genutzt werden, um über Turbinen Strom zu erzeugen.

Die 50 Megawatt könnten laut dem regionalen US-Sender OPB rechnerisch rund 50.000 durchschnittliche Haushalte versorgen. Der große Vorteil der Geothermie: Sie liefert Energie rund um die Uhr und ist nicht von Wind oder Sonnenschein abhängig.

Mikrowellen sollen sich durch Felsen bohren

Besonders spannend ist die geplante zweite Ausbaustufe. Quaise arbeitet an einer neuartigen Bohrtechnik, bei der sogenannte Millimeterwellen zum Einsatz kommen. Diese werden mithilfe spezieller Geräte, sogenannter Gyrotrons, erzeugt. Die elektromagnetischen Wellen übertragen Energie auf das Gestein, erhitzen es extrem stark und tragen es so ab.

Damit sollen auch besonders tiefe und heiße Gesteinsschichten erreichbar werden, an denen herkömmliche Bohrwerkzeuge an ihre Grenzen stoßen. Hohe Temperaturen und hartes Gestein setzen den Bohrköpfen stark zu und machen tiefe Bohrungen teuer.

Die Technologie könnte die Geothermie damit grundlegend verändern. Allerdings ist sie noch nicht im kommerziellen Dauerbetrieb bewiesen. Für die erste Ausbaustufe von Project Obsidian setzt Quaise deshalb zunächst auf herkömmliche Bohrtechnik. Erst später sollen die Millimeterwellen-Bohrer zum Einsatz kommen.

Bis zu zehnmal mehr Strom pro Bohrung?

Quaise verspricht sich von der sogenannten superheißen Geothermie eine deutlich höhere Energieausbeute. Nach Angaben des Unternehmens könnte eine einzelne Bohrung langfristig bis zu zehnmal mehr sauberen Strom liefern als bei herkömmlichen Geothermieanlagen.

Dafür muss allerdings Gestein mit Temperaturen von mehreren hundert Grad Celsius erschlossen werden. Das Unternehmen entwickelt sogenannte Enhanced Geothermal Systems. Dabei werden technische Verfahren genutzt, um Wasser durch heißes Gestein zu leiten und die Wärme nutzbar zu machen – auch dort, wo keine natürlichen Heißwasserreservoirs vorhanden sind.

Google investiert in die Energieversorgung der KI

Hinter dem Projekt steckt auch der enorme Energiehunger der künstlichen Intelligenz. Rechenzentren benötigen immer mehr Strom, und Google sucht nach Quellen, die zuverlässig rund um die Uhr liefern. Der Konzern hat sich deshalb bereits weltweit langfristig Strom aus CO₂-armen Energiequellen gesichert.

Mit dem neuen Vertrag unterstützt Google eine Technologie, die bislang kaum kommerziell genutzt wird. Quaise hatte im August 2026 eine Finanzierungsrunde über 180 Millionen Dollar abgeschlossen. Zusätzlich wurde das Projekt vom US-Energieministerium für eine Förderung von bis zu 25 Millionen Dollar ausgewählt.

Der Bau von Project Obsidian soll laut Unternehmen während der Bauphase 200 bis 400 Arbeitsplätze schaffen. Im späteren Betrieb sind mehr als 50 dauerhafte Stellen vorgesehen.

Ob die Mikrowellen-Bohrtechnik tatsächlich hält, was sie verspricht, muss sich allerdings erst noch zeigen. Gelingt der Durchbruch, könnte die Energie tief unter unseren Füßen künftig eine wesentlich größere Rolle bei der Stromversorgung spielen.