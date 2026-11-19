Eier zum Frühstück, Fisch am Abend oder ein Stück Schweinefleisch am Wochenende: In vielen Lebensmitteln können sogenannte Ewigkeitschemikalien stecken. Ein neuer Bericht des Europäischen Rechnungshofes zeigt, wie schnell die gesundheitlich tolerierbare Aufnahmemenge erreicht werden könnte.

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PFAS steht für per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen. Die künstlich hergestellten Chemikalien werden wegen ihrer wasser-, fett- und schmutzabweisenden Eigenschaften in zahlreichen Produkten verwendet. Sie stecken unter anderem in beschichteten Pfannen, Regenjacken, Lebensmittelverpackungen und Löschschäumen.

Das Problem: PFAS bauen sich in der Umwelt kaum ab. Über Lebensmittel, Trinkwasser und die Luft können sie in den menschlichen Körper gelangen und sich dort teilweise über lange Zeit anreichern. Bestimmte PFAS werden mit gesundheitlichen Problemen wie einem erhöhten Cholesterinspiegel, Auswirkungen auf das Immunsystem und einem verminderten Geburtsgewicht in Verbindung gebracht. Für einige Stoffe gibt es auch Hinweise auf ein erhöhtes Krebsrisiko.

Der Europäische Rechnungshof kritisiert nun in einem neuen Bericht, dass die EU beim Schutz vor diesen Chemikalien zu langsam vorgeht. Obwohl es Tausende verschiedene PFAS gibt, gelten für Lebensmittel bislang nur für vier Stoffe konkrete EU-Höchstwerte. Zudem fehlen wichtige Daten und Kontrollen werden nicht überall ausreichend durchgeführt.

Drei Eier, 39 Gramm Lachs oder sieben Gramm Sardellen

Besonders alarmierend ist eine Modellrechnung der EU-Prüfer. Sie zeigt, wie wenig bestimmte Lebensmittel ein 70 Kilogramm schwerer Erwachsener pro Woche essen könnte, wenn sie jeweils mit dem maximal erlaubten PFAS-Wert belastet wären.

Die Beispiele:

181 Gramm Eier: Das entspricht ungefähr drei Eiern pro Woche.

Das entspricht ungefähr drei Eiern pro Woche. 39 Gramm Wildlachs oder Seebarsch: Schon eine kleine Portion würde die tolerierbare Wochenaufnahme ausschöpfen.

Schon eine kleine Portion würde die tolerierbare Wochenaufnahme ausschöpfen. 7 Gramm Sardellen: Eine äußerst geringe Menge.

Eine äußerst geringe Menge. 237 Gramm Rind- oder Schweinefleisch: Nicht einmal ein großes Steak.

Auch Österreich ist betroffen

Wie sieht die Situation hierzulande aus? Die österreichische Lebensmittelbehörde AGES untersucht regelmäßig Lebensmittel auf PFAS. Bei einer Schwerpunktaktion im Jahr 2026 wurden 148 pflanzliche Lebensmittelproben aus Österreich analysiert. In 135 Proben – also 91,2 Prozent – konnten keine PFAS-Kontaminationen bestimmt werden. Bei drei Proben aus Radieschen wurden geringfügig erhöhte Konzentrationen festgestellt.

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Bei einer Untersuchung von in Österreich erzeugtem Fleisch im Jahr 2026 wurde außerdem eine Probe wegen einer Überschreitung des PFAS-Höchstgehalts beanstandet. Die Ergebnisse zeigen: Die Belastung ist nicht bei allen Lebensmitteln gleich, einzelne Auffälligkeiten gibt es aber auch in Österreich.

Unter dem Grenzwert heißt nicht automatisch unbedenklich

Ein weiteres Problem sieht der Europäische Rechnungshof bei den geltenden Regeln. Die Grenzwerte berücksichtigen zwar gesundheitliche Aspekte, sollen aber auch verhindern, dass große Mengen an Lebensmitteln aus dem Verkehr gezogen werden müssen.

Die Prüfer fordern deshalb mehr Kontrollen, bessere Daten und eine raschere Überarbeitung der Vorschriften. Auch die gesundheitlichen Folgen der PFAS-Belastung sind ein erheblicher Kostenfaktor: Schätzungen beziffern die direkten Gesundheitskosten in Europa auf jährlich 52 bis 84 Milliarden Euro.