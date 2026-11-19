Mitten im November erlebt die beliebte Ferieninsel Mallorca eine außergewöhnliche Hitzewelle mit Werten wie im Hochsommer. Mit Spitzenwerten von bis zu 28 Grad im Norden und seltenen Tropennächten verzeichnet der staatliche spanische Wetterdienst Aemet mögliche neue Rekordmarken für diesen Monat.

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Während in weiten Teilen Mitteleuropas bereits der kühle Spätherbst regiert, herrschen auf der Baleareninsel Mallorca derzeit Bedingungen, die selbst erfahrene Meteorologen in Erstaunen versetzen. Eine für die aktuelle Jahreszeit überaus ungewöhnliche Wetterlage sorgt auf dem gesamten Eiland für Temperaturen, wie man sie normalerweise nur aus dem Spätsommer kennt.

Besonders extrem präsentierten sich die Messstationen am Mittwochnachmittag im Norden der Insel: In der Gemeinde Muro kletterte das Quecksilber auf beachtliche 28 Grad Celsius. Nach vorläufigen Auswertungen dürfte dieser Messwert einen neuen historischen Höchstwert für einen November auf Mallorca darstellen. Zum Vergleich: Der bisherige Spitzenwert für diesen Monat wurde im November 2024 in Palma mit 26,8 Grad gemessen. Wie die "Mallorca Zeitung" berichtet, präsentiert sich der November auf der Insel für gewöhnlich spürbar kühler und geht mit wiederkehrenden Niederschlägen einher.

Die Messwerte aus den Regionen im Überblick

Die Daten des staatlichen spanischen Wetterdienstes Aemet belegen, dass es sich keineswegs um ein punktuelles Phänomen handelt. Nahezu die gesamte Insel meldete sommerliche Werte:

27 Grad: Pollença, Port de Pollença, Sa Pobla, Artà, Colònia de Sant Pere sowie Binissalem

Pollença, Port de Pollença, Sa Pobla, Artà, Colònia de Sant Pere sowie Binissalem 25 Grad: Port de Sóller, Santa María und die Station Portopí in der Inselhauptstadt Palma

Port de Sóller, Santa María und die Station Portopí in der Inselhauptstadt Palma 28 Grad: Spitzenreiter Muro im Inselnorden

Neben den sommerlichen Tageshöchstwerten bereiten den Meteorologen vor allem die Nachttemperaturen Kopfzerbrechen. In zahlreichen Teilen der Insel sank das Thermometer in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch nicht einmal unter die 20-Grad-Marke. In der Klimatologie wird in diesem Fall von einer klassischen Tropennacht gesprochen – ein Ereignis, das Mitte November auf den Balearen Seltenheitswert besitzt.

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Besonders warm blieb es im Nordosten: Kurz vor dem Morgengrauen wurden in Port de Pollença bemerkenswerte 22,1 Grad gemessen. Auch in Pollença selbst, am Flughafen Palma de Mallorca, in Port de Sóller sowie in Sant Elm registrierten die Stationen durchgehend tropische Nächte mit Werten von über 20 Grad.

Sturmwarnung und weiterhin milde Aussichten

Am heutigen Donnerstag setzt sich die milde Großwetterlage fort, wird jedoch von stürmischen Begleiterscheinungen getrübt. Bis in die Vormittagsstunden galt für sämtliche Küstenabschnitte Mallorcas sowie für das Tramuntana-Gebirge eine gelbe Sturmwarnung der Wetterdienste. Auf dem offenen Meer türmten sich Wellen von bis zu drei Metern Höhe auf, während an Land stürmische Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 60 km/h gemessen wurden. Begleitet wird das turbulente Wettergeschehen vielerorts von einer dichten Wolkendecke.

Ein Blick auf die aktuellen Strömungsfilme und Vorhersagen von Windy.com verdeutlicht jedoch, dass trotz des böigen Windes keine nachhaltige Kaltluftzufuhr in Sicht ist:

In der Inselhauptstadt Palma de Mallorca pendeln sich die Temperaturen bei rund 22 Grad ein.

An der gesamten Ostküste steigt das Thermometer ebenfalls verlässlich über die Marke von 20 Grad.

Beliebte Küstenorte wie Portocolom und Cala Ratjada erwarten Tageshöchstwerte von rund 22 Grad.

Das milde Wettergeschehen hält die Insel somit auch in den kommenden Tagen fest im Griff und sorgt für eine meteorologische Ausnahmesituation vor Beginn des Winters.