Viele Fischarten leiden unter den steigenden Wassertemperaturen in der Adria. Doch eine kleine Art trotzt dem Trend: Die Schwarzgrundel wächst heute schneller und wird größer als ihre Vorfahren. Das zeigt eine neue Studie der Universität Wien.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Für ihre Untersuchung analysierten die Forschenden sogenannte Otolithen – kleine Kalkstrukturen im Innenohr von Fischen. Diese wachsen ein Leben lang und speichern Informationen über die Entwicklung der Tiere. Anhand von Proben aus Sedimenten vor der slowenischen Küste bei Piran konnte das Team die Wachstumsgeschichte der Schwarzgrundel über rund 8.000 Jahre zurückverfolgen.

Die historischen Daten verglichen die Wissenschafter mit heutigen Exemplaren aus dem Golf von Triest. Das Ergebnis: Moderne Schwarzgrundeln wachsen schneller und erreichen eine größere Körpergröße. Besonders deutlich ist der Unterschied im ersten Lebensjahr.

Warum der kleine Fisch profitiert

Während viele andere Fischarten in der nördlichen Adria unter den veränderten Umweltbedingungen leiden und tendenziell kleiner werden, kommt die Schwarzgrundel offenbar gut zurecht. Die dunkel gefärbten Tiere leben bevorzugt in flachen Meeresgebieten mit Seegras und ernähren sich von kleinen Fischen und wirbellosen Meerestieren.

Die Forschenden vermuten mehrere Gründe für den Wachstumsschub: Weniger Fressfeinde, geringere Konkurrenz und ein größeres Nahrungsangebot könnten der anpassungsfähigen Art zugutekommen. Auch die gestiegenen Wassertemperaturen dürften eine Rolle spielen.

Wie lange hält der Vorteil an?

Eine dauerhafte Erfolgsgeschichte ist damit aber nicht garantiert. Die Veränderungen in der Adria sind komplex und werden nicht allein durch die Erwärmung verursacht. Studien-Erstautorin Isabella Leonhard und ihr Team betonen, dass noch unklar ist, wo die Belastungsgrenze selbst für besonders anpassungsfähige Arten liegt.

Die Studie erschien im Fachjournal "Proceedings of the Royal Society B". Sie zeigt, dass der Klimawandel nicht alle Meeresbewohner gleichermaßen trifft – manche Arten können unter den neuen Bedingungen vorerst sogar profitieren.