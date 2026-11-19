Kremlchef Wladimir Putin erklärt, europäische Vertreter zu Gesprächen nach Russland eingeladen zu haben. Er wolle wissen, welche Vorstellungen Europa für eine Lösung des Ukraine-Kriegs hat.

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Bei einer Pressekonferenz nach seinem Besuch in China sagte Putin, Russland habe über diplomatische Kanäle eine Einladung an europäische Vertreter ausgesprochen. Man werde sich ihre Positionen zu einer möglichen Beilegung des Ukraine-Kriegs anhören.

Zugleich übte der Kremlchef scharfe Kritik an Europas Politik. Während die USA auf eine Beteiligung der Europäer an den Friedensbemühungen drängten, würden europäische Politiker seiner Darstellung nach über Kriegsvorbereitungen sprechen. Putin betonte allerdings auch, dass Sicherheitsfragen in Europa nicht ohne die Europäer besprochen werden könnten.

Kreml hatte zuletzt noch gebremst

Die Ankündigung kommt vor dem Hintergrund widersprüchlicher Signale aus Moskau. Erst vergangene Woche hatten US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner nach einem Treffen mit Putin erklärt, Europa solle bei der nächsten Runde der Ukraine-Verhandlungen dabei sein.

Der Kreml relativierte diese Aussagen jedoch kurz darauf. Kreml-Berater Juri Uschakow erklärte am 16. November, eine Erweiterung der Gespräche auf europäische Vertreter sei mit Russland noch nicht vereinbart. Zunächst werde über eine Fortsetzung im bisherigen Format mit Russland, der Ukraine und den USA gesprochen.

Noch kein Durchbruch in Sicht

Auch inhaltlich liegen die Positionen weit auseinander. Russland fordert unter anderem einen Rückzug ukrainischer Truppen aus Teilen des Donbass. Die Ukraine lehnt Gebietsabtretungen ab und verlangt Sicherheitsgarantien für die Zukunft.

© EPA

Ob Putins Einladung tatsächlich zu Gesprächen führt und welche europäischen Vertreter daran teilnehmen könnten, ist noch offen. Eine konkrete Einigung über die Beteiligung Europas an den offiziellen Friedensverhandlungen gibt es weiterhin nicht.