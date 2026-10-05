Wann sich der Amazon-Prime-Day lohnt – und wo der Black Friday siegt

Mit den Prime Deal Days am 6. und 7. Oktober startet der Online-Handel die Jagd auf das Weihnachtsgeld der Konsumenten. Die umfassende Datenanalyse von 3.304 Shopping-Deals der Plattform Mydealz liefert die perfekte Entscheidungsgrundlage für alle, die ihr Budget optimal einsetzen wollen.

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Das Phänomen der doppelten Rabatt-Saison hat einen einfachen ökonomischen Hintergrund: Die Konsumenten können jeden Euro nur einmal ausgeben. Wer frühzeitig im Oktober zuschlägt, kauft später seltener bei der Konkurrenz ein.

Um Konsumenten vor Fehlkäufen zu bewahren, untersuchte "Mydealz" 1.540 Prime-Deals (Oktober 2025) und 1.764 Black-Friday-Angebote (November 2025). Das Resultat zeigt: Die Frage nach dem besten Deal hängt fundamental von der Warengruppe ab.

Der direkte Kauf-Guide: Welche Produkte gehören in welchen Monat?

Black Friday:

Fernseher & Audio: Kein einziges Vergleichsgerät war im Oktober billiger; sechs Wochen später fallen die Preise massiv.

Kein einziges Vergleichsgerät war im Oktober billiger; sechs Wochen später fallen die Preise massiv. Gaming-Konsolen: Switch-Bundle um 88 Euro günstiger, PS5 Pro um über 30 Euro billiger.

Switch-Bundle um 88 Euro günstiger, PS5 Pro um über 30 Euro billiger. Saug- & Mähroboter: Höhere Hit-Quote (24 % vs. 16 %); Mova-Roller um 336 Euro und Ecovacs um 183 Euro billiger.

Höhere Hit-Quote (24 % vs. 16 %); Mova-Roller um 336 Euro und Ecovacs um 183 Euro billiger. Lego & Spielzeug: Sets im November durchgehend gleich teuer oder signifikant günstiger.

Prime Deal Days:

Amazon-Hardware: Echo, Fire TV, Kindle & Ring: 22 Spitzen-Deals im Oktober vs. nur 4 am Black Friday.

Echo, Fire TV, Kindle & Ring: 22 Spitzen-Deals im Oktober vs. nur 4 am Black Friday. Beauty & Drogerie: 27 % mediane Ersparnis im Oktober gegenüber nur 18 % im November.

27 % mediane Ersparnis im Oktober gegenüber nur 18 % im November. Kleinkram unter 25 €: 36 % aller Angebote extrem billig; ideal für Vorräte, Garten und Mode.

Nur Smartphones und IT-Produkte hatten ein ausgeglichenes Preisniveau zwischen den beiden Aktionen.

Der Sechs-Wochen-Faktor im Technikzyklus

Warum schneidet der Black Friday Ende November bei teuren Geräten so viel besser ab? Der Grund liegt im Alter der Produkte. Ende November sind Modelle des aktuellen Jahres sechs Wochen länger am Markt als Anfang Oktober. Die Hersteller drängen auf Abverkäufe vor dem Jahreswechsel, wodurch die Händler margenstarke Geräte wie den Samsung S90F (von 1.435 auf 1.224,55 Euro) drastisch herabsetzen.

Hinzu kommt der Druck durch die Konkurrenz: Während die Prime Deal Days primär ein internes Amazon-Event sind, zieht der Black Friday den gesamten stationären und digitalen Handel mit. Dadurch relativiert sich auch der scheinbare Vorteil der Prime Days, die mit 23 Prozent medianer Rabattausweisung werben (Black Friday: 20 Prozent) – in absoluten Zahlen liegt der November-Preis trotzdem meist tiefer.

Die geheime Macht der Gutscheine und Cashback-Boni

Ein oft übersehener Faktor bei der Budgetplanung betrifft die Kombinationsmöglichkeiten mit Drittanbietern. Während Amazon im Oktober vor allem Einzelrabatte gewährt, verwandelt sich der Black Friday in ein gigantisches Gutschein-Festival:

Gutschein-Angebote im Oktober: Lediglich 13 registrierte Aktionen.

Lediglich 13 registrierte Aktionen. Gutschein-Angebote Ende November: Ganze 458 Aktionen mit Rabattcodes, Bonuspunkten und Cashback.

Wer gezielt Geschenke oder Haushaltsgeräte mit Zahlungsboni verknüpfen will, sollte größere Einkäufe zwingend bis zur Black Week aufschieben. Wer hingegen Alltagsartikel, Kosmetik oder smarte Amazon-Lautsprecher sucht, darf am 6. und 7. Oktober bedenkenlos den Einkaufswagen füllen.