Drittgrößter BILLA PLUS sperrt mit Riesen-Beauty-Zone auf

In Stockerau eröffnet am Donnerstag, den 22. Oktober, der drittgrößte BILLA PLUS Niederösterreichs in der Wiener Straße 38. Der neue Großmarkt vereint ein umfangreiches Frischesortiment mit einer modernen Beauty Zone mit knapp 6.000 Drogerie- und Kosmetikartikeln.

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Der Lebensmittelhändler BILLA setzt seine Modernisierungsoffensive in Niederösterreich fort und eröffnet in Stockerau einen Markt der Superlative. Am Donnerstag, den 22. Oktober, öffnet der drittgrößte BILLA PLUS des gesamten Bundeslandes in der Wiener Straße 38 offiziell seine Pforten für die Kundschaft.

Großprojekt in Stockerau setzt neue Standards im Handel

Mit dem neuen Standort in Stockerau baut der Handelskonzern seine Marktpräsenz im niederösterreichischen Weinviertel massiv aus. Der Markt in der Wiener Straße 38 rangiert flächenmäßig künftig als die drittgrößte BILLA PLUS-Filiale in ganz Niederösterreich.

Ab Donnerstagmorgen läuft der reguläre Einkaufsbetrieb für alle Konsumenten an. Der Neubau soll der regionalen Bevölkerung ein Einkaufserlebnis bieten, das weit über die reine Grundversorgung mit Lebensmitteln hinausgeht.

Rund 6.000 Drogerie-Artikel in der neuen Beauty Zone

Das architektonische und konzeptionelle Herzstück der neuen Großfiliale bildet die integrierte "BILLA PLUS Beauty Zone". Mit dieser großzügig gestalteten Themenwelt reagiert das Handelsunternehmen auf das veränderte Einkaufsverhalten vieler Verbraucher, die alltägliche Besorgungen möglichst unkompliziert an einem einzigen Ort erledigen möchten.

In der neu geschaffenen Beauty Zone erwartet die Kunden eine riesige Auswahl:

Rund 6.000 Artikel: Ein umfangreiches Vollsortiment aus den Bereichen hochwertige Körperpflege, dekorative Kosmetik, modernes Make-up und ausgewählte Düfte.

Ein umfangreiches Vollsortiment aus den Bereichen hochwertige Körperpflege, dekorative Kosmetik, modernes Make-up und ausgewählte Düfte. Kombiniertes Shopping: Der klassische Drogerie-Einkauf lässt sich nahtlos mit der Besorgung von Lebensmitteln und Haushaltswaren verbinden, ohne zusätzliche Wege zurücklegen zu müssen.

Der klassische Drogerie-Einkauf lässt sich nahtlos mit der Besorgung von Lebensmitteln und Haushaltswaren verbinden, ohne zusätzliche Wege zurücklegen zu müssen. Fachberatung und Präsentation: Übersichtliche Regalstrukturen und eine ansprechende Warenpräsentation laden zum Entdecken und Testen ein.

Frische Lebensmittel und Fokus auf regionale Produzenten

Neben dem umfangreichen Kosmetik-Schwerpunkt bildet die bewährte Frische das tragende Fundament des Marktes in Stockerau. Das angebotene Lebensmittelsortiment spannt einen weiten Bogen von beliebten Eigenmarken über bekannte Markenklassiker bis hin zu Spezialitäten aus der unmittelbaren Umgebung.

Der Lebensmittelhändler legt großen Wert auf die Zusammenarbeit mit regionalen landwirtschaftlichen Betrieben und Produzenten aus Niederösterreich. Kunden finden in den Frischeabteilungen für Fleisch, Wurst, Käse, Obst und Gemüse eine breite Palette an heimischen Erzeugnissen mit kurzen Transportwegen.

Schnelleres Bezahlen mit der BILLA Scan & Go App

Auch in technischer Hinsicht präsentiert sich der drittgrößte BILLA PLUS Niederösterreichs auf modernstem Stand. Um den Einkaufsprozess spürbar zu beschleunigen und Wartezeiten an den Kassenbändern zu minimieren, kommt im Markt die innovative "BILLA Scan & Go App" zum Einsatz.

Mit dieser Smartphone-Anwendung können die Kunden ihre Produkte bereits während des Einkaufs direkt am Regal selbst einscannen, unmittelbar in die eigene Einkaufstasche packen und am Ende kontaktlos sowie unkompliziert bezahlen. Das spart wertvolle Zeit und macht das Einkaufserlebnis noch komfortabler. Mit der Eröffnung setzt Stockerau ein deutliches Signal für modernen Handel im Bundesland.