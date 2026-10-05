Telekom will mit KI Milliarden sparen

Die Deutsche Telekom will Künstliche Intelligenz künftig noch stärker einsetzen – und damit ordentlich Geld sparen. Bis 2027 sollen außerhalb der USA bereits rund 1,1 Milliarden Euro eingespart werden. Bis 2030 sollen es rund 2,5 Milliarden Euro weniger indirekte Kosten sein.

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Beim KI-Investorentag in Bonn zeigte die Telekom, wo die Technologie bereits zum Einsatz kommt. Ein Beispiel ist der Kundenservice: Der Chatbot "Frag Magenta" übernahm allein im ersten Halbjahr 2026 rund 2,6 Millionen Kundenanrufe.

Auch wenn ein Mitarbeiter übernimmt, unterstützt ihn die KI. Sie liefert passende Informationen und dokumentiert die Anliegen der Kunden.

Im Mobilfunknetz soll künstliche Intelligenz ebenfalls für Verbesserungen sorgen. Sie kann frühzeitig erkennen, wenn beispielsweise bei Großveranstaltungen eine Überlastung droht. Techniker können dadurch schneller reagieren.

Milliarden sollen teilweise zurückfließen

Das eingesparte Geld soll nicht einfach verschwinden. Einen Teil der zusätzlichen Einsparungen will die Telekom unter anderem in den Glasfaserausbau in Deutschland und in die digitale Transformation investieren.

Bereits heute wurden laut Telekom mehr als 100.000 Beschäftigte im Umgang mit KI geschult. Ob der verstärkte Einsatz der Technologie langfristig auch Arbeitsplätze kosten könnte, lässt der Konzern offen.

Telekom will mit KI auch Geld verdienen

© Getty Images

KI soll für die Telekom allerdings nicht nur ein Sparinstrument sein. Auch neue Einnahmen sollen entstehen.

Außerhalb der USA will der Konzern seinen KI-bezogenen Umsatz mit Geschäftskunden bis 2030 auf rund 800 Millionen Euro steigern. Eine neue Plattform soll Unternehmen dabei helfen, wiederkehrende Aufgaben etwa im Kundenservice oder in der Logistik zu automatisieren.

Neue KI für Telekom-Kunden

Auch Privatkunden sollen die Technologie stärker nutzen können. Der Magenta AI Assistant soll beispielsweise Telefongespräche live übersetzen und zusammenfassen können – ohne zusätzliche App oder ein neues Gerät.

Weitere KI-Angebote gibt es bereits: Mit "Business GPT" können Unternehmen Texte erstellen und Inhalte zusammenfassen. Für anspruchsvollere KI-Anwendungen steht in München die Industrial AI Cloud der Telekom zur Verfügung.

Auch Privatkunden können über Magenta AI in der MeinMagenta-App und auf dem KI-Handy T Phone 3 auf KI-Dienste zugreifen.

Die Telekom setzt damit klar auf KI – zum Sparen, für bessere Abläufe und als neues Geschäftsfeld.