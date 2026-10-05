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Bei 286 km/h

Tesla-Reifen platzt im Video

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Der Wagen überschlug sich abseits der Fahrbahn in einem gefährlichen Crash.
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Raserei bei 286 km/h auf die Autobahn bei Berlin: Ein Lenker hatte noch Glück im Unglück, denn er überlebte den Unfall.

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Der Raser beschleunigt auf 286 km/h bevor er in Schlingern gerät. Dann ist im Video die Überraschung zu sehen. Der Reifen des Tesla S platzt nämlich mit einem großen Knall, der Wagen driftet völlig ab und überschlägt sich abseits der Fahrbahn. Der Lenker überlebte den schweren Unfall allerdings nur mit schweren Verletzungen. Der Mann wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

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