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DIESER Christkindlmarkt sorgt für Ticket-Ansturm

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Märchenhafte Kulisse, beleuchtetes Viadukt und Weihnachtsstimmung pur: Der Markt in der Ravennaschlucht ist längst über Deutschland hinaus bekannt. Wer heuer hin will, muss schnell sein.
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Der Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht bei Breitnau im Schwarzwald gehört zu den wohl spektakulärsten Weihnachtsmärkten Europas. Bilder und Videos der beleuchteten Schlucht sorgen auch in den sozialen Medien für Begeisterung – entsprechend groß ist der Andrang.

2025 waren die rund 75.000 Tickets bereits am ersten Vorverkaufstag komplett vergriffen. Das Buchungssystem war wegen des Ansturms zeitweise sogar überlastet.

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Am 14. Oktober geht es los

Wer den Weihnachtsmarkt 2026 besuchen möchte, sollte sich Mittwoch, den 14. Oktober, um 10.00 Uhr vormerken. Dann startet der Ticketverkauf ausschließlich online. Eine Abendkasse gibt es nicht.

Der Markt findet vom 26. November bis 20. Dezember jeweils von Donnerstag bis Sonntag statt.

Weihnachtszauber unter dem Viadukt

Rund 40 Meter hoch ragt das historische Eisenbahnviadukt über dem Markt auf. Darunter warten mehr als 40 Anbieter mit Kunsthandwerk, Geschenkideen und regionalen Spezialitäten.

Besonders spektakulär wird es, wenn während des Besuchs ein Zug über das beleuchtete Viadukt fährt. Genau diese Kulisse macht den Markt zum beliebten Fotomotiv – und dürfte auch heuer wieder zahlreiche Besucher aus Deutschland und dem Ausland anlocken.

Ohne Ticket geht nichts

Wer mit dem Auto kommt, braucht neben dem Eintritt auch einen voraus gebuchten Parkplatz. Alternativ gibt es Shuttlebusse etwa von Hinterzarten, Himmelreich und Titisee.

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