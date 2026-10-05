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Firmen gegen Hitze

Klima-Check für Betriebe

Rudolf Preyer
von
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (mitte), WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker (rechts) und LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (links) unterstützen mit einem neuen Beratungsangebot Betriebe bei der Anpassung an Klimafolgen.
© NLK Burchart
Hitze, Dürre, Starkregen: Niederösterreichs Betriebe bekommen Rückendeckung: Land und WKNÖ fördern eine neue Klima-Beratung.
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Hitzewellen, Trockenheit oder Hochwasser können Standorte lahmlegen und Lieferketten kappen. Deshalb haben Land NÖ und Wirtschaftskammer seit Mitte September die Ökologische Betriebsberatung um das Thema Klimawandelanpassung erweitert. Betriebe erkennen damit ihre Risiken und entwickeln gefördert konkrete Schutzmaßnahmen.

„Wer rechtzeitig vorsorgt, schützt Betriebe, Arbeitsplätze und unsere Gemeinden", betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). „Wer seine Risiken kennt, vermeidet Schäden und Ausfallzeiten", sagt WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker. LH-Stv. Stephan Pernkopf (ÖVP) investiert massiv in die Wasserversorgung und unterstützt Unternehmen und Gemeinden bei wirksamen Maßnahmen.

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Check statt Chaos

Zuerst kommt der Risiko-Check: Fachleute prüfen Standort, Gebäude, Mitarbeiter und Lieferketten auf Gefahren durch Hitze, Hagel oder Hochwasser. Bis zu acht Beratungsstunden sind zu 100 Prozent gefördert (110 Euro pro Stunde, exklusive Umsatzsteuer).

Wer tiefer einsteigen will, nutzt die Schwerpunktberatung mit Klimarisikoanalyse oder etwa einem Hitzeschutzplan. Gefördert werden bis zu 20 Stunden mit maximal 55 Euro pro Stunde, exklusive Umsatzsteuer.

Riesige Nachfrage

Die Beratung baut auf einem Erfolgsmodell auf: 2025 gab es 478 Beratungen mit 815.000 Euro Förderung. Die Maßnahmen reichen von Begrünung und Verschattung bis zum Hochwasserschutz und passen oft zu ohnehin geplanten Sanierungen.

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