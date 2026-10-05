Gasflasche explodiert: Gartenhütte in Flammen

Eine 56-Jährige wurde bei der Explosion verletzt.

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Dramatischer Feuerwehreinsatz am Sonntagabend in Bruck an der Mur: Eine Gartenhütte stand plötzlich lichterloh in Flammen. Eine 56-jährige Frau wurde dabei an der Hand verletzt. Mehrere Einsatzkräfte rückten aus, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen.

Explosion löst Großalarm aus

Gegen 19.10 Uhr wurden die Feuerwehren alarmiert. Die Hütte brannte bereits bei der Anfahrt vollständig. Laut ersten Ermittlungen hatte die Besitzerin zuvor mit einer Gasflasche hantiert. Beim Abziehen eines unter Druck stehenden Gasschlauchs dürfte es zur Explosion gekommen sein. Das Feuer breitete sich anschließend weiter aus. Mehrere Feuerwehren sowie zwei Rettungswagen und ein Notarzt waren im Einsatz. Die Straße wurde abgesperrt, um Schaulustige fernzuhalten.

© FF Bruck/Mur

Hütte komplett zerstört

Erst gegen 22.30 Uhr konnten die Florianis den Brand endgültig löschen. Die 56-Jährige erlitt eine Verletzung unbestimmten Grades an der Hand, weitere Personen blieben unverletzt. Die Gartenhütte und ihr gesamtes Inventar wurden durch die Flammen zerstört. Auch Bäume, Sträucher und ein Zaun der benachbarten Hütte wurden beschädigt. Die Polizei ermittelt zur genauen Brandursache.