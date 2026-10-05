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Drama in Tirol

Wanderer stürzt 60 Meter in den Tod

Blick auf den Zahmen Kaiser mit grünen Wiesen, Wald und verstreuten Häusern im Vordergrund.
© Getty Images/Westend61
Ein vorerst unbekannter Wanderer ist Sonntagvormittag bei einem Unfall im Kaisergebirge im Tiroler Walchsee (Bezirk Kufstein) tödlich verunglückt.
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Der Mann war offenbar auf einem Wanderweg von der Pyramidenspitze ins Winkelkar am Zahmen Kaiser aus unbekannter Ursache beim teils seilversicherten Abstieg zu Sturz gekommen. Daraufhin fiel er rund 60 Meter über sehr steiles Felsgelände in die Tiefe.

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Andere Bergwanderer nahmen den Absturz wahr und setzten einen Notruf ab, berichtete die Polizei. Der alarmierte Notarzt des Notarzthubschraubers "Heli 3" konnte letztlich nur noch den Tod des Verunfallten feststellen, hieß es.

Der Leichnam wurde schließlich von der Besatzung des Polizeihubschraubers "Libelle" und in Anwesenheit von zwei Alpinpolizisten geborgen. Erhebungen zum genauen Unfallhergang bzw. der Ursache und der Identität des Verstorbenen waren im Gange. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ordnete eine gerichtliche Obduktion des Leichnams an.

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