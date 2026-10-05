Schwarzer Sonntag
Motorradunfälle kosten zwei Bikern das Leben
Schwarzer Sonntag auf Niederösterreichs Straßen: Bei zwei Motorradunfällen kamen am Sonntag zwei Männer ums Leben. Im Bezirk Neunkirchen starb ein 68-jähriger Deutscher, im Bezirk Melk verlor ein 19-Jähriger sein Leben.
Sturz nach Fahrfehler
In Schwarzau im Gebirge geriet der ältere Biker kurz nach 14 Uhr mit seiner Maschine auf das Straßenbankett. Das Vorderrad prallte gegen einen Regenschachtdeckel, danach kam der Mann von der B27 ab und wurde rund 10 Meter durch die Luft geschleudert. Helfer alarmierten die Rettung, doch für den Motorradfahrer kam jede Hilfe zu spät. Die Notärztin konnte nur noch seinen Tod feststellen.
Junger Lenker stirbt bei Kollision
Kurz vor 16.30 Uhr ereignete sich in Würnsdorf bei Pöggstall der zweite tödliche Unfall. Der 19-Jährige aus dem Bezirk Melk hatte auf der B36 mehrere Fahrzeuge überholt. Dabei verlor er offenbar die Kontrolle und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Er starb noch an der Unfallstelle.
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