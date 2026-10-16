Skandal-Banker stirbt bei Biker-Crash im Höllental

Der Deutsche kassierte einst 44 Millionen Dollar Schmiergeld von Bernie Ecclestone

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Am 4. Oktober kam es in Schwarzau im Gebirge im bekannten Höllental zu einem tödlichen Motorrad-Unfall. Wie die BILD nun berichtet, handelt es sich beim Opfer um den früheren Spitzenbanker Gerhard Gribkowsky

Der 68-Jährige war ehemaliges Vorstand der Bayerischen Landesbank und einst in einen der größten Korruptionsskandale der Formel 1 verwickelt und musste dafür ins Gefängnis.

Gribkowski zusammen mit seinem Anwalt © Getty Images

Gribkowsky war auf der Bundesstraße 27 in Richtung Reichenau unterwegs, als er aus bisher nicht näher bekannten Gründen von der Fahrbahn abkam. Sein Motorrad geriet auf den unbefestigten Straßenrand und prallte mit dem Vorderrad gegen einen Regenschachtdeckel. Der 68-Jährige wurde dabei mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Vorbeikommende Autofahrer leisteten Erste Hilfe und verständigten die Rettungskräfte. Für den ehemaligen Banker kam jedoch jede Hilfe zu spät.

Millionenaffäre um die Formel 1

Gribkowsky hatte von 2003 bis 2008 dem Vorstand der BayernLB angehört. Internationale Bekanntheit erlangte er durch den Verkauf von Formel-1-Anteilen an den Finanzinvestor CVC. Im Zusammenhang mit dem Geschäft erhielt er nach eigenen Angaben rund 44 Millionen US-Dollar vom damaligen Formel-1-Chef Bernie Ecclestone.

AUTODROMO NAZIONALE MONZA, ITALY - SEPTEMBER 04: Bernie Ecclestone with Gerhard Gribkowsky on the grid during the Italian GP at Autodromo Nazionale Monza on September 04, 2005 in Autodromo Nazionale Monza, Italy. (Photo by Rainer Schlegelmilch/Getty Images) © Rainer Schlegelmilch/Getty Image

2012 verurteilte ihn das Landgericht München wegen Bestechlichkeit, Untreue und Steuerhinterziehung zu achteinhalb Jahren Haft. 2016 wurde Gribkowsky vorzeitig entlassen. Anschließend arbeitete er weiter für den österreichischen Baukonzern Strabag, für den er bereits während seiner Haftzeit tätig gewesen war.