84-jähriger Biker erlag nach Unfall in Tirol Verletzungen

Ein 84-jähriger Motorradfahrer ist nach einem Unfall Mitte September in Seefeld in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) am Donnerstag seinen Verletzungen erlegen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Nach Angaben der Polizei war der Mann aus Deutschland auf der Seefelder Straße (B177) bei einem Überholmanöver zu Sturz gekommen. Der Verletzte wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Der Deutsche hatte zwei nebeneinander fahrende Autos überholt und dabei eine Sperrlinie überfahren.

Wegen des Gegenverkehrs ordnete er sich zu früh wieder auf seiner Richtungsfahrbahn ein, touchierte dort ein Auto und stürzte. Das Motorrad schlitterte nach dem Aufprall laut Polizei mehrere Meter weit über die Straße. Die B177 war für eine knappe Stunde für den gesamten Verkehr gesperrt.