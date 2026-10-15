bei Überholmanöver
84-jähriger Biker erlag nach Unfall in Tirol Verletzungen
Nach Angaben der Polizei war der Mann aus Deutschland auf der Seefelder Straße (B177) bei einem Überholmanöver zu Sturz gekommen. Der Verletzte wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Der Deutsche hatte zwei nebeneinander fahrende Autos überholt und dabei eine Sperrlinie überfahren.
Auch interessant
Wegen des Gegenverkehrs ordnete er sich zu früh wieder auf seiner Richtungsfahrbahn ein, touchierte dort ein Auto und stürzte. Das Motorrad schlitterte nach dem Aufprall laut Polizei mehrere Meter weit über die Straße. Die B177 war für eine knappe Stunde für den gesamten Verkehr gesperrt.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden