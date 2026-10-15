Riesen-Geschenk: Gärtnerei verschenkt 800 Obstbäume

Gratis-Bäume für heimische Grünprojekte: Die Traditionsgärtnerei Starkl vergibt rund 800 Obstgehölze an niederösterreichische Organisationen. Die Bewerbungsfrist läuft bereits.

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Die niederösterreichische Traditionsgärtnerei Starkl hat gemeinsam mit der Initiative "Natur im Garten" eine groß angelegte Pflanzaktion für mehr Grünraum ins Leben gerufen. Gemeinnützige Organisationen und Gemeinden können sich noch bis Freitag, 16. Oktober 2026, um Hunderte kostenlose Obstgehölze bewerben.

Rund 800 Bäume aus heimischer Aufzucht warten auf Abnehmer

Im Rahmen der offiziellen "Baumpflanzchallenge 2026" stellt der traditionsreiche Familienbetrieb rund 800 vitale Obstbäume aus österreichischer Eigenproduktion zur Verfügung. Hintergrund der Initiative ist eine nachhaltige Verwertungsstrategie: Trotz genauer Absatz- und Anbauplanung verbleiben am Ende einer Produktionsperiode immer wieder hochwertige Pflanzen in den Beständen der Gärtnerei. Anstatt diese wertvollen Gehölze zu vernichten oder zu kompostieren, soll den Pflanzen über gemeinnützige Umweltprojekte ein dauerhafter Standort geboten werden.

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Die zur Vergabe stehenden Gehölze decken ein breites Spektrum an beliebten heimischen Obstsorten ab:

Klassische Apfel- und Birnbäume

Kirsch- sowie aromatische Weichselbäume

Traditionelle Zwetschken- und Marillenbäume

Bei sämtlichen Pflanzen handelt es sich um sogenannte Halbstämme mit einer Stammhöhe von rund 120 Zentimetern. Die Bäume sind vollständig durchwurzelt und werden im Kulturtopf abgegeben, was eine unkomplizierte Anwachsphase garantiert. "Als Familiengärtnerei sind wir mit Österreich fest verwurzelt. Es liegt uns am Herzen, es noch grüner und lebenswerter zu machen", erklärt Geschäftsführer Josef Starkl die Motivation hinter der Schenkung.

Teilnahmebedingungen für Vereine und Kommunen

Die Zuteilung der Gratis-Pflanzen ist an klar definierte Rahmenbedingungen geknüpft. Eine Abgabe an private Hobbygärtner für den heimischen Hausgarten ist im Reglement ausgeschlossen. Das Angebot richtet sich ausdrücklich an eingetragene Vereine, Gebietskörperschaften, Gemeinden, Bildungseinrichtungen sowie gemeinnützige Institutionen und bürgerschaftliche Initiativen.

Um bei der Zuteilung berücksichtigt zu werden, müssen folgende Kriterien erfüllt sein:

Die geplante Pflanzung muss mindestens 50 Obstbäume umfassen.

Das Vorhaben muss zwingend dem Gemeinwohl und der Allgemeinheit dienen.

Förderfähig sind Projekte wie neue Streuobstwiesen, dorfgemeinschaftliche Obstbaumalleen, öffentlich zugängliche Naschgärten oder urbane Nutzwälder („essbare Wälder“).

Organisatorin Anna Starkl unterstreicht den ökologischen Wert der Aktion: "Unser Ziel ist es, möglichst viele neue Obstbäume in den Boden zu bringen und damit wertvolle Lebensräume für zahlreiche Tierarten und regionale Obstvielfalt zu fördern." Gerade vor dem Hintergrund zunehmender Hitzeperioden leisten Bäume einen messbaren Beitrag zum Mikroklima, fungieren als Schattenspender und sichern das Überleben heimischer Insekten und Vögel.

Bewerbungsende am 16. Oktober und Zeitplan für die Abholung

Interessenten müssen bei der Einreichung ihrer Unterlagen einen engen Zeitplan beachten. Die offizielle Bewerbungsfrist endet bereits am Freitag, dem 16. Oktober 2026. Anträge können direkt über das Webportal der Initiative unter www.naturimgarten.at/baumpflanzchallenge eingereicht werden.

Für erfolgreiche Bewerber gilt es, die Abholung in Eigenregie zu organisieren:

Ein Postversand oder eine Zustellung der Bäume findet nicht statt.

Die reservierten Gehölze müssen bis spätestens Ende November 2026 im STARKL-Erlebnisgarten in Aschbach (Bezirk Amstetten) selbst abgeholt werden.

Die finale Auspflanzung in den Boden muss spätestens bis zum Frühjahr 2027 abgeschlossen sein.

Nach erfolgreicher Anwachsphase profitieren die teilnehmenden Regionen neben dem ökologischen Mehrwert und dem Kühlungseffekt in einigen Jahren auch von einer ertragreichen Ernte frischen regionalen Obstes.