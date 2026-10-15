Schuss in Reifen: Tangenten-Raser fuhr einfach weiter

Weil er eine Sperrlinie überfahren hatte, sollte der Lenker eines Opel Corsa zur Fahrzeugkontrolle stehen bleiben. Der Lenker machte genau das Gegenteil und lieferte sich mit der Polizei eine Verfolgungsjagd.

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Wien. Start des zweifelhaften Straßenrennens mit den Cops war Mittwoch um 22.00 Uhr in der Otto-Preminger-Straße. Dort entzog sich der Corsa-Fahrer der Anhaltung und raste auf schnellstem Wege zur Tangente. Die Polizei hintennach. Im Bereich der A23 Richtung Stadlau kamen Kräfte der Landesverkehrsabteilung Wien hinzu. Der Lenker, ein 22-jähriger einheimischer Wiener, täuschte mehrfach vor, die Autobahn verlassen zu wollen. Trotz der regelmäßigen Anwendung des Folgetonhorns verlangsamte der Lenker die Geschwindigkeit nicht und bretterte über einen längeren Zeitraum über den Pannenstreifen. Nach der Abfahrt Hirschstetten beging der flüchtige Bleifuß auf der Hirschstettner Straße zahlreiche Geschwindigkeitsübertretungen wie das Befahren eines Radweges, Missachten des Rotlichts sowie andere Verwaltungsübertretungen.

Beifahrer sprang raus und wollte wegrennen

Im Bereich der Donaufelder Straße konnten die Beamten der Landesverkehrsabteilung Wien den grauen Pkw anhalten. Plötzlich sprang der 25-jährige Beifahrer (auch ein Österreicher) aus dem Auto und wollte wegrennen, konnte aber angehalten werden, während der Lenker wieder aufs Gas drückte und trotz eines abgegebenen Schusses der Polizei auf einen Reifen weiterfuhr.

In der Richard-Neutra-Gasse in Floridsdorf gelang es den Beamten schließlich, den 22-Jährigen anzuhalten.

Der junge Mann besitzt keine gültige Lenkberechtigung und gab auch eben dies als Grund für sein Verhalten an. Wem das Auto gehört, ist unklar. Der Raser wurde festgenommen, eine ganze Latte an Anzeigen gegen ihn sind in Vorbereitung.