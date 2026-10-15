Duo sperrt Bewohner in Keller und flieht mit geladenen Schusswaffen

Am Donnerstagabend ist es im 23. Wiener Gemeindebezirk zu einem schwerwiegenden Raubüberfall in einem Einfamilienhaus gekommen. Zwei bewaffnete Täter verletzten den Bewohner schwer, sperrten ihn im Keller ein und entkamen mit zwei scharfen Faustfeuerwaffen.

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Das Verbrechen ereignete sich gegen 18:00 Uhr im Bezirk Liesing. Die zwei bislang unbekannten Kriminellen verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus eines österreichischen Staatsbürgers. Im Gebäudeinneren trafen die Angreifer unmittelbar auf den Hausbesitzer und attackierten ihn unvermittelt mit massiver körperlicher Gewalt.

Um ihr Opfer an der Flucht oder der Alarmierung von Einsatzkräften zu hindern, drängten die Räuber den schwer verletzten Mann gewaltsam in das Untergeschoß des Hauses und sperrten ihn im Keller ein.

Tresor mit Gewalt aufgebrochen

Während der Hausherr in den Kellerräumen gefangen gehalten wurde, durchsuchten die Unbekannten ungestört die Wohnräume nach Wertgegenständen. Ihr Hauptaugenmerk galt dabei einem gesicherten Tresor:

Die Täter brachen das Wertbehältnis mit massiver Gewalteinwirkung auf.

Aus dem Safe entwendeten sie zwei geladene Schusswaffen samt Munition.

Mit der brisanten Beute flüchteten die Kriminellen anschließend in unbekannte Richtung.

Der Hausbesitzer erlitt bei dem Überfall schwere Verletzungen. Details zur Art der Blessuren oder zum aktuellen Befinden des Mannes im Krankenhaus wurden aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht bekannt gegeben.

Polizei fahndet mit Hochdruck nach den Flüchtigen

Unmittelbar nach dem Notruf löste die Wiener Exekutive eine umfassende Alarmfahndung im gesamten Stadtgebiet sowie im angrenzenden Umland aus. Bislang verliefen die operativen Suchmaßnahmen der Polizei ohne Fahndungserfolg. Weitere kriminalpolizeiliche Maßnahmen wurden umgehend in die Wege geleitet.

Die Situation wird von den Behörden als extrem gefährlich eingestuft, da die Täter nun über zwei zugriffsbereite, geladene Schusswaffen verfügen. Die Ermittlungen des Landeskriminalamts laufen auf Hochtouren.