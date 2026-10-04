DIESE Giraffen gehen sich wortwörtlich an den Hals

Zwei Giraffen-Bullen liefern sich in Tansania einen wilden Kampf – bis einer der beiden zu Boden geht.

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Im Serengeti-Nationalpark bekommen Safari-Touristen einen außergewöhnlichen Kampf zu sehen. Zwei Giraffenmännchen stehen sich gegenüber und schlagen mit ihren langen Hälsen und Köpfen aufeinander ein. Das Video zeigt, wie aus dem Kräftemessen ein heftiger Machtkampf wird

Mit voller Wucht aufeinander los

Das Verhalten der Giraffen wird als "Necking" bezeichnet. Dabei schwingen die Bullen ihre langen Hälse gegeneinander und versuchen, den Konkurrenten mit gezielten Schlägen aus dem Gleichgewicht zu bringen.

Normalerweise handelt es sich dabei um ein ritualisiertes Kräftemessen. In diesem Fall wird der Kampf allerdings deutlich härter. Rund zehn Minuten lang gehen die beiden Tiere aufeinander los.

Dann kommt der entscheidende Treffer

Immer wieder krachen die Köpfe und Hälse der beiden Giraffen gegeneinander. Schließlich gelingt einem der Bullen ein entscheidender Treffer gegen seinen Kontrahenten.

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Der unterlegene Giraffen-Bulle verliert den Halt und geht zu Boden. Damit ist der Kampf entschieden – nur einer der beiden bleibt am Ende auf den Beinen.

Kampf um die Rangordnung

Solche Kämpfe dienen bei männlichen Giraffen dazu, die Rangordnung zu bestimmen. Besonders bei der Konkurrenz um Weibchen können die Auseinandersetzungen sehr heftig werden. Die kräftigen Schläge können dabei sogar schwere Verletzungen verursachen.

Für die Safari-Touristen dürfte der ungewöhnliche Anblick jedenfalls unvergesslich bleiben. Statt der sonst so eleganten Tiere bekamen sie einen regelrechten Giraffen-Boxkampf zu sehen.