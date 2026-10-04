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SPÖ-Showdown: Heute muss Babler gehen
Die SPÖ kommt am Sonntag zur mit Spannung erwarteten Krisensitzung zusammen. Um 14 Uhr treffen sich die Länder untereinander, um 16 Uhr kommen sie dann im Hotel Steigenberger mit Andreas Babler, Frauenchefin Eva-Maria Holzleitner, ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian, Regierungskoordinatorin Michael Schmidt und Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim zusammen.
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Die Würfel scheinen dabei bereits gefallen sein. Die Wiener SPÖ hat sich in einer internen Sitzung mit allen Bezirkschefs und dem Landesparteipräsidium für einen Rücktritt von Andreas Babler ausgesprochen. Damit fordern nun alle neun Landesparteien ein Babler-Aus. Auch die mächtige Gewerkschaft ist dem Vernehmen nach ebenfalls für einen "gesichtswahrenden" Rückzug von Babler als Parteichef, Vizekanzler und Minister.
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Droht SPÖ Mitglieder-Abstimmung?
Einen formalen Beschluss kann es am Sonntag noch nicht geben, da es sich um eine informelle Sitzung handelt. Was auch immer vereinbart wird, braucht noch die Bestätigung durch einen Bundesparteivorstand. Dieser wäre dann befugt einen Sonderparteitag einzuberufen. Sollte sich mehr als ein Kandidat finden, müsste davor wohl gemäß Statut ein Mitglieder-Entscheid über die neue Parteiführung durchgeführt werden. Medienmanager Gerhard Zeiler hält bisher weiterhin an seiner Bewerbung fest.
Wer wird Parteichef?
Parallel soll einer der Babler-Stellvertreter interimistisch die Partei übernehmen und einen Parteitag vorbereiten. Die zuletzt immer wieder genannte Doris Bures soll intern abgewunken haben. Am Samstag kursierte dann ein weiterer Name als Übergangslösung: Der oberösterreichische Landesparteichef Martin Winkler könnte die Partei vorerst übernehmen
Marterbauer soll als Vizekanzler übernehmen
Innerhalb der SPÖ-Landesgruppen gibt es ein klares Wunschszenario, wie es nach Bablers Rückzug weitergehen soll: Als Vizekanzler soll Finanzminister Markus Marterbauer übernehmen, sofern er das will und es gesundheitlich für ihn möglich sei.
Babler soll zu Rückzug bereit sein
Aus dem Umfeld von Andreas Babler ist jedenfalls zu hören, dass er mittlerweile bereit sei, sich als Parteichef und Vizekanzler zurückzuziehen. Ob er auch als Minister gehe, hänge "vom Angebot ab, das man ihm macht". Möglich wäre etwa, dass Babler Abgeordneter bleibt und ihm zusätzlich ein Geschäftsführer-Job beispielsweise bei der Volkshilfe oder einem anderen Verein oder Unternehmen im SPÖ-Umfeld angeboten wird.
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