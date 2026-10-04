SPÖ-Showdown: Heute muss Babler gehen

oe24 berichtet LIVE über den Showdown in der SPÖ.

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Die SPÖ kommt am Sonntag zur mit Spannung erwarteten Krisensitzung zusammen. Um 14 Uhr treffen sich die Länder untereinander, um 16 Uhr kommen sie dann im Hotel Steigenberger mit Andreas Babler, Frauenchefin Eva-Maria Holzleitner, ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian, Regierungskoordinatorin Michael Schmidt und Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim zusammen.

Die Würfel scheinen dabei bereits gefallen sein. Die Wiener SPÖ hat sich in einer internen Sitzung mit allen Bezirkschefs und dem Landesparteipräsidium für einen Rücktritt von Andreas Babler ausgesprochen. Damit fordern nun alle neun Landesparteien ein Babler-Aus. Auch die mächtige Gewerkschaft ist dem Vernehmen nach ebenfalls für einen "gesichtswahrenden" Rückzug von Babler als Parteichef, Vizekanzler und Minister.