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Bei Einkaufszentrum

Teenies sprengten Vape & Snus-Automaten

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Zigarettenautomat gesprengt - Geldkasette geplündert
© viyana manset haber
Fünf bis sechs schwarz gekleidete und vermummte Jugendliche liefen nach einem Knall mitten in der Nacht, der viele aus dem Schlaf schreckte, davon.
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Wien. Wie die Polizei bestätigt, wurde in der Nacht auf Sonntag im Bezirk Donaustadt einer von drei Automaten einer Trafik mittels pyrotechnischer Gegenstände gesprengt: Einer der Anrainer, die in den Hochhäusern rund um das Einkaufszentrum Siebenbürgerstraße wohnen, alarmierte um 2.30 Uhr via Notruf die Exekutive.

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Bis zur Reparatur ist dieser Automat vorübergehend ohne Ware.
Bis zur Reparatur ist dieser Automat vorübergehend ohne Ware. © viyana manset haber

Durch die Explosion entstand im Ausgabefach des Automaten  für Vape- und Snus-Produkte (E-Liquids und tabakfreie Nikotinbeutel) ein Brand, der von der Berufsfeuerwehr Wien rasch gelöscht werden konnte. Beamte der Polizeiinspektion Lange Allee nahmen den Sachverhalt auf. Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach den mutmaßlichen Teenie-Tätern verlief ohne Erfolg.

Unweit des Tatortes wurde die leere Geldkassette des Automaten aufgefunden und sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen sind im Gange

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