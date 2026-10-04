20-Jähriger starb bei Crash in den Wald

Der junge Mann am Steuer, der nicht angeschnallt gewesen sein dürfte, wurde beim Anprall gegen zwei Bäume aus dem Fahrzeug geschleudert.

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NÖ. Der tödliche Unfall ereignete sich Sonntagfrüh im Gemeindegebiet von Pressbaum im Bezirk St. Pölten westlich von Wien: Ein 20-jähriger Niederösterreicher war aus ungeklärter Ursache mit seinem Auto von der L 2129 abgekommen. Laut Polizei touchierte das Fahrzeug in Folge zwei Bäume in einem Waldstück. Der Lenker wurde aus dem Wagen geschleudert. Für ihn kam laut Polizeiangaben jede Hilfe zu spät.

Der nächtliche Einsatz auf einer Landstraße im Bezirk St. Pölten. © FF Pressbaum

Bei den Bergearbeiten wurde auch die Drohnengruppe des AFKDO Purkersdorf beigezogen. Da anfangs nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich nach bei dem Crash in den Wald weitere beteiligte Personen im unübersichtlichen Gelände befanden, wurde eine DJI Matrice 4TD mit Wärmebildkamera und KI-gestützter Personenerkennung eingesetzt. Im Zuge der Suche konnten keine weiteren Personen festgestellt und somit Entwarnung gegeben werden. Der Einsatz wurde gegen 08:45 Uhr beendet.