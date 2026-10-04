DIESE Monster-Zucchini wiegt 77 Kilo

Eine Zucchini mit dem Gewicht eines Menschen: US-Gärtnerin Sarah Whitty hat mit ihrem XXL-Gemüse einen neuen Nordamerika-Rekord aufgestellt.

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Maine – So eine Zucchini sieht man nicht alle Tage: Sarah Whitty (38) hat ein echtes Monster-Gemüse gezüchtet. Ihre Zucchini "Secretariat" brachte beim offiziellen Wiegen unglaubliche 170 Pfund – rund 77 Kilogramm – auf die Waage. Damit stellte die US-Amerikanerin einen neuen Nordamerika-Rekord auf.

700.000 Fans verfolgen ihre Monster-Zucht

Whitty ist in den sozialen Netzwerken als "Pumpkinista" bekannt. Auf TikTok, Instagram und YouTube verfolgen mehr als 700.000 Menschen, wie sie riesige Kürbisse und anderes XXL-Gemüse anbaut.

© pumpkinista_maine/Instagram

Das ungewöhnliche Hobby betreibt die 38-Jährige bereits seit mehr als zehn Jahren. Auf ihrem Grundstück wachsen neben Zucchini auch gigantische Tomaten und Kürbisse. Einige ihrer Kürbisse sollen sogar mehr als 635 Kilogramm auf die Waage gebracht haben.

Diese Zucchini wurde zum Star

Besonders "Secretariat" hatte es den Fans angetan. Whitty gab der Zucchini den Namen des legendären Rennpferdes und dokumentierte ihre Entwicklung über Monate hinweg.

Anfang Oktober wurde es schließlich ernst: Beim offiziellen Wiegen zeigte die Waage 170 Pfund. Whitty feierte den Erfolg anschließend auf TikTok – innerhalb kürzester Zeit bekam der Beitrag Hunderttausende Likes.

© pumpkinista_maine/Instagram

Der Triumph war für die Hobby-Gärtnerin besonders groß. Bereits im vergangenen Jahr hatte sie eine riesige Zucchini gezüchtet. Wegen eines kleinen Risses wurde diese allerdings nicht offiziell als Rekord anerkannt.

Diesmal hielt das Gemüse bis zum entscheidenden Wiegen durch. "Secretariat" übertraf damit den bisherigen Nordamerika-Rekord von 163 Pfund beziehungsweise rund 74 Kilogramm.

Wie wird eine Zucchini so riesig?

Hinter dem XXL-Gemüse steckt allerdings kein Zufall. Riesengemüse wird meist mit speziell gezüchteten Samen angebaut. Dazu kommen nährstoffreiche Böden, sehr viel Wasser und monatelange intensive Pflege.

Damit möglichst viel Energie in eine einzige Frucht fließt, lassen Züchter häufig nur ein Exemplar an der Pflanze wachsen. So kann aus einer gewöhnlichen Zucchini schließlich ein echtes Schwergewicht werden.

© pumpkinista_maine/Instagram

Der Nordamerika-Rekord ist damit geknackt. Weltweit liegt die Bestmarke laut den vorliegenden Angaben allerdings noch deutlich höher: Der aktuelle Weltrekord für eine Zucchini liegt bei 116,4 Kilogramm.