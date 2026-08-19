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Funksprüche des Grauens

"Obnulit" – Bei diesem Wort töten Russen eigene Kameraden

Ein Mann in Uniform sitzt an einem Tisch, hält Papiere und spricht in einem Besprechungsraum.
© AFP
Prügel, Folter und Erniedrigungen stehen an der Tagesordnung.
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Russische Soldaten werden an der Front offenbar immer wieder in kleinen Gruppen zu riskanten Sturmangriffen gezwungen. Abgehörte Funksprüche, die der "Welt" nach eigenen Angaben vorliegen, sollen zeigen, mit welcher Härte russische Kommandeure dabei gegen ihre eigenen Männer vorgehen.

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Die Aufnahmen zeichnen ein erschreckendes Bild. "Wenn ihr kommt, prügle ich euch alle mit dem Stock. Ich schneide euch die Zungen raus. Ihr verdammten Idioten", ist ein Kommandeur zu hören. Ein anderer droht seinen Soldaten unverhohlen: "Wenn ihr Mistkerle mir jetzt nicht antwortet, lasse ich einen Panzer auf euch feuern!"

Zerstörtes russisches Militärfahrzeug steht auf schlammigem Boden nahe einem Flugplatz bei Kherson.
© Getty Images

"Zur Hölle mit euch"

Besonders drastisch klingt die Ansage eines dritten Befehlshabers: "Zur Hölle mit euch! Ich schwöre: Keiner von euch kommt zurück, bevor ihr den Ort gestürmt habt. Kein einziger von euch!"

Laut der "Welt" werden Soldaten, die sich weigern oder umkehren, offenbar von sogenannten Sperreinheiten bedroht. Dabei fällt der Begriff "Obnulit", der so viel wie "auslöschen" oder "eliminieren" bedeutet. Gemeint sein soll die Bestrafung von Soldaten, die Befehle nicht ausführen.

Drei schwerbewaffnete Soldaten ohne Abzeichen stehen vor einem Gebäudeeingang in Simferopol, Ukraine.
© Getty Images

Der österreichische Militärexperte Markus Reisner erklärt gegenüber der "Welt", die russische Armee erzeuge damit "einen steten Druck" auf die ukrainischen Verteidiger. Die hohen Verluste würden dabei offenbar in Kauf genommen.

Reisner verweist zudem auf eine ausgeprägte Gewaltkultur innerhalb der russischen Armee. Schikanen, Misshandlungen und Erniedrigungen seien seit Langem Bestandteil des militärischen Alltags.

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