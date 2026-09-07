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Blockbuster-Start

Kidman und Bullock im Kampf gegen Liebesfluch

"Zauberhafte Schwestern 2"
© Hersteller
"Zauberhafte Schwestern" kehren fast 30 Jahre später als Hexen auf die Leinwand zurück und weisen die nächste Generation ins Handwerk ein
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Ende der 90er haben Nicole Kidman und Sandra Bullock als "Zauberhafte Schwestern" das Kinopublikum verhext. Fast drei Jahrzehnte später kehren die Owens-Schwestern Sally (Bullock) und Gillian (Kidman) für einen zweiten Teil auf die Leinwand zurück, um sich erneut gegen den Fluch zu stellen, durch den sie nie die wahre Liebe finden.

"Zauberhafte Schwestern 2"
"Zauberhafte Schwestern 2" © Hersteller

Denn jeder Mann, der sich in eine Frau der Familie verliebt, stirbt eines unnatürlichen Todes. Da die unheilvolle Erblast inzwischen auch auf Sallys Töchter (Joey King und Maisie Williams) übergegangen ist, muss auch die nächste Generation an die Magie herangeführt und in die Familiengeheimnisse eingeweiht werden. Susanne Biers Fortsetzung von "Practical Magic" - so der Originaltitel - startet am Donnerstag, den 10. September, in den heimischen Kinos.

"Zauberhafte Schwestern 2"
"Zauberhafte Schwestern 2" © Hersteller

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